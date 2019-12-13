Yalovalı çiftçilere 6 bin 100 adet fidan dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalovalı çiftçilere 6 bin 100 adet fidan dağıtıldı - Son Dakika

Yalovalı çiftçilere 6 bin 100 adet fidan dağıtıldı

6 saat önce

Yalova Gıda ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi desteği ile 45 çiftçiye 6 bin 100 adet Trabzon hurması ve ceviz fidanı dağıttıYalova'da meyve üretiminin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için Gıda ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ortaklığı ile çiftçilere ücretsiz meyve fidanı dağıtıldı.

Yalovalı çiftçilere 6 bin 100 adet fidan dağıtıldı, System.String[]

Yalova Gıda ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi desteği ile 45 çiftçiye 6 bin 100 adet Trabzon hurması ve ceviz fidanı dağıttı


Yalova'da meyve üretiminin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için Gıda ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ortaklığı ile çiftçilere ücretsiz meyve fidanı dağıtıldı. Yalova Gıda ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, kaymakamlar, kurum müdürleri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çiftçiler katıldı. Programda 45 çiftçiye toplam 6 bin 100 adet Trabzon hurması ve ceviz fidanı dağıtıldı. Çiftçilere ilk fidan teslimini Yalova Valisi Muammer Erol yaptı. Çiftçileri ve fidan dağıtımında emeği geçenleri kutlayan Vali Erol üretimin önemine işaret etti.


Yalova Gıda ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ise, "Özel idare destekli projeler yürütüyoruz. Bakanlık projeleri ve Özel İdaremizin projelerin birbirine entegre olmalarını da sağlamayı amaçlıyoruz. Bu anlamda burada meyveciliği geliştirme projesi adına yaklaşık 200 dekar alanda Trabzon hurması ve ceviz bahçelerinin tesisine yönelik fidanı dağıttık. 45 üretici vardı, yeni meyve bahçesi tesisine de başlıyoruz. 3 yıl içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde Yalova'da yaklaşık 800 dekar yeni meyve bahçesi tesis etti. Bu da Yalova'da meyve üretiminde çok önemli bir yere sahip" dedi. - YALOVA

Muammer Erol, Trabzon, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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