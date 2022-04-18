Yalovalı dağcılardan 50 metre derinliğindeki dikey mağaraya iniş böyle görüntülendi - Son Dakika
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Yalovalı dağcılardan 50 metre derinliğindeki dikey mağaraya iniş böyle görüntülendi

18.04.2022 11:22

Yalovalı dağcılardan 50 metre derinliğindeki dikey mağaraya iniş böyle görüntülendiYALOVA Yalovalı bir grup dağcı, ormanlık alanda bulunan ve yaklaşık 50 metre derinliğindeki dikey mağaraya iniş yaptı.

Yalovalı dağcılardan 50 metre derinliğindeki dikey mağaraya iniş böyle görüntülendi

YALOVA Yalovalı bir grup dağcı, ormanlık alanda bulunan ve yaklaşık 50 metre derinliğindeki dikey mağaraya iniş yaptı. Dağcılar nefes kesen bu tecrübeyi kameralarla kaydetti.

Yalova merkeze bağlı Kurtköy giden Yalova Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf İşsever ve arkadaşları, saatlerce yürüyüşün ardından yöre halkı tarafından "Beygirdüştü" adı verilen dikey mağaraya ulaştı. Mağaraya iniş yapan dağcılar bu anları ise anbean kameralarla görüntüledi. 50 metre derinliğindeki mağaraya 1 dakikada inen dağcılar ardından 5 dakikalık bir sürede de çıkışlarını gerçekleştirdi.

İşsever, rivayetlere göre Bizans askerleri eşkıyaları yakaladıkları zaman bu mağaraya atarak öldürdüklerini dile getirdi. Yıllar önce başka dağcılar da inmiş yaptığı dikey mağaranın bugüne kadar görüntülerinin çekilmediğini ifade eden İşsever, şöyle konuştu:

"Yıllar sonra biz mağarayı görüntülemeyi başardık. Mağaracılık ile uğraşanların burayı görmesini kesinlikle tavsiye ediyorum. 6 kişilik ekiple yola çıktık. İniş için teknik malzemelerimizi ve sistemlerimi kurduktan sonra 2 kişi mağaraya iplerle iniş yaptık. Dibini görüntüledikten sonra geri çıktık burada bize üst ekip destek verdi."

Yalovalı dağcılardan 50 metre derinliğindeki dikey mağaraya iniş böyle görüntülendi
Yalovalı dağcılardan 50 metre derinliğindeki dikey mağaraya iniş böyle görüntülendi
Yalovalı dağcılardan 50 metre derinliğindeki dikey mağaraya iniş böyle görüntülendi
Yalovalı dağcılardan 50 metre derinliğindeki dikey mağaraya iniş böyle görüntülendi

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Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalovalı dağcılardan 50 metre derinliğindeki dikey mağaraya iniş böyle görüntülendi - Son Dakika


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