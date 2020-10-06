Yalovalı engelliler hayallerine kavuştu - Son Dakika

Yalovalı engelliler hayallerine kavuştu

Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından Dünya Serebral Palsy Farkındalık Günü dolayısıyla sağlanan bir engelli bisikleti ile bir adet Walker düzenlenen mini bir törenle 2 engelliye hediye edildi.

Yalovalı engelliler hayallerine kavuştu, System.String[]

Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından Dünya Serebral Palsy Farkındalık Günü dolayısıyla sağlanan bir engelli bisikleti ile bir adet Walker düzenlenen mini bir törenle 2 engelliye hediye edildi.

Dünya Serebral Palsy Farkındalık Günü dolayısıyla Yalova'da 2 engelli hayalleri ile buluştu. Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği ve Türkiye Cerebral Palsy Federasyonu'nun çalışmaları ile sağlanan bir adet engelli bisikleti ile 1 adet Walker derneğe üye 2 çocuğa hediye edildi. Bu tören öncesinde konuşan Cerebral Palsy Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan teknik liselerin engelliler için çok büyük ihtiyaç olan bu malzemeleri üretmesini istedi. Devletin de teknik liseleri bu anlamda desteklemesi gerektiğini vurgulayan Arslanhan, "Bugün 2 Cerebral Palsyli arkadaşımıza hayatlarını kolaylaştıracağına inandığımız bir Walker ve bir bisikleti hediye edeceğiz. Bisiklet destek teknolojisi ile yapılmış bir bisiklet. Bulması oldukça güçtür. Destek teknolojisi, ergonomi, spastik engelliler için çok önemli. Hem devletimizin, he de teknik liselerimizin bu konuya önem vermelerini istiyoruz. Bizim açımızdan bu çok önemli. Artık fizik tedavinin modeli değişti. Ergonomi ve Ergoterapistler öne çıktı. Kaldı ki bu konu fizik tedavide olmazsa olmazdır. Bir Cerebral Palsilinin yemek yiyeceği çatal, kaşıktan oturacağı koltuğa kadar, bindiği araçlardan binaların yapısına kadar her şeyin ergonomisi çok önemlidir. Artık yapılaşmada da bunlara mutlaka dikkat edilmelidir" dedi.

Engellilerin sosyal yaşamı pandemi sonrasına göre planlanmalı

Pandemi süreci ve engellilerin yaşamına da değinen Arslanhan yerel yönetimlerin pandemi sonrası için engellilerin sosyal yaşamına yönelik planlamalar yapması gerektiğini dile getirdi. Arslanhan açıklamasını şu sözlerle devam ettirdi, "Pandemi sonrasında yeni bir hayat düzeni bekleniyor. Bence pandemi sürecini yerelde yerel yönetimler çok iyi analiz etmeliler. Pandemide oluşacak olan sosyal dejenerasyon, sosyal anlamda yeni yapılanma nasıl oluyor. Engelliler bunun içerisinde nasıl olmalı. Bundan sonraki planlama nasıl olmalı bir analiz yaparak bundan sonraki planlama ona göre üretilmelidir. Yerel yöneticilere bu bağlamda çok büyük yük düşüyor. İstihdamda olsun, mimari yapılaşmada olsun, eğitimde olsun bunlar çok önemlidir. Engellilerin pandemi anı ve sonrasında ki süreci çok önemli. Engelliler için bundan sonraki sosyal yapılanma ona göre planlanmalıdır"

Ardından 2 Cerebral Palsi hastası genç hayallerini süsleyen Walker ve engelli bisikleti ile buluştu. Engelli aileleri ise Yeni Yaşam Engelliler Dernek Başkanı Lale Dondurmacı ve Cerebral Palsy Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan'a teşekkür ettiler. - YALOVA

Yalovalı engelliler hayallerine kavuştu
Yalovalı engelliler hayallerine kavuştu
Yalovalı engelliler hayallerine kavuştu

Murat Arslanhan, Cerebral Palsy, Engelli, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalovalı engelliler hayallerine kavuştu - Son Dakika

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