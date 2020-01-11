Yalovalı gençlerden Atatürk Müzesi'ne büyük ilgi - Son Dakika

İzmit'te bulunan Atatürk Müzesi'ni ziyaret eden Yalovalı gençler, arşiv sahibi Eriş Ülger'in rehberliğinde Atatürk'e ait objeleri inceledi.



İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk'e ait 150 obje ve 300 tablonun yer aldığı dünyanın en büyük Atatürk Müzesi'ni Kocaelililerle buluşturdu. Açıldığı günden bu yana vatandaşların uğrak noktası olan müze 31 Ocak'ta olan kapanış tarihi yaklaşırken, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Müze sadece diğer ilçelerden değil, farklı illerden de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.



Öğrenci ve öğretmenlerin oldukça dikkatini çeken müzede son olarak Yalovalı gençlere ev sahipliği yaptı. Gençler müze arşiv sahibi Eriş Ülger'in eşliğinde müzeyi gezerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan eşyaları inceleyip hikayelerini dinledi. - KOCAELİ