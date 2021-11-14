Kadın muhtar kivi üreticilerine hasatta yardım ediyor - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Geyikdere köyünün muhtarı Emine Türker, köylülerin kivi hasadı döneminde en büyük destekçisi oluyor.

Emine Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy halkının bu heyecanlı ve zor olan hasat döneminde yanında olduğunu ve kivi toplamayı çok sevdiğini söyledi.

Köy halkıyla sürekli iç içe olduğunu belirten Türker, şöyle konuştu:

"Kivi hasadımız biraz yoğun geçiyor. Her yıl bir üreticimizin bahçesine giderek onlara yardım ediyorum. Köy halkımızın sürekli yanında olmak onlara yardım etmek istiyorum. Köydeki tüm işlere bir kadın muhtar olarak gidip yardımcı oluyorum. Vatandaşımızın yanında olmak, onların sorunlarını dinlemek ve çözmek bir muhtarın en önemli görevlerinden biridir. Köy halkımız beni muhtarlığa layık gördü. Ben de aldığım bu görev sonrası elimden ne geliyorsa yapıyorum. Seçim dönemi köy halkımıza verdiğim sözleri yerine getirmek beni mutlu ediyor. 2 yıl daha görevimin başında ve köylümüzün yanında olacağım."

Köyde yaşayan kivi üreticisi Ahmet Gezer de muhtardan gördükleri desteğin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Gezer, "Kendisi hiç bir işi ayırt etmeden fırsat oldukça yanımıza geliyor. Kivinin üretiminde su çok önemlidir. Muhtarımız bölgemizdeki yapılması planlanan baraj için de büyük emek harcıyor." dedi.

Bahçe çalışanlarından Nuray Tunalı ise Emine Türker'in hasat dönemi bahçeye gelerek yanlarında çalıştığını anlatarak, kadın dayanışması içinde olduklarını ifade etti.