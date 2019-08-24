Yalovalı kadınlar "Kadına şiddete dur" demek için toplandı

Yalovalı kadınlar, Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için ayaklandı.



Kadınlar, Kırıkkale'de boşandığı eşi Fedai Baran tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'a yönelik şiddeti bir kez daha gündeme taşıdı. CHP Yalova Kadın Kolları Başkanı Meryem Ataç, kadın katillerine iyi hal indirimi uygulanmamasını istedi. Ataç, "Yine bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü, hem de çocuğunun gözleri önünde. 'Ölmek istemiyorum' diye feryat eden Emine Bulut eski eşi tarafından öldürüldü. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu ülkede adalet de erkek. Bilinsin ki kimse bu cinayetten kendini aklayamaz. Dün sadece Emine Bulut'un haykırışını izledik, ama 2019'da erkekler tarafından katledilen 223 kadın da ölmek istemiyorum diye haykırdı. Neden kadın cinayetlerine, kadına şiddete son veremiyoruz? Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece, kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece bitmeyecek! Biz iyi hal indirimi istemiyoruz tahrik indirimi istemiyoruz. Ölmek istemiyoruz". - YALOVA