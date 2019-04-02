Yalovalı Kuaförler Madalyalara Ambargo Koydu
1 saat önce
Yalovalı kuaförler ulusal ve uluslararası gerçekleştirilen yarışmalarda elde ettikleri başarılarla adeta madalyalara ambargo koydular.
Yalovalı kuaförler ulusal ve uluslararası gerçekleştirilen yarışmalarda elde ettikleri başarılarla adeta madalyalara ambargo koydular.
Yalovalı kuaförler ilin gururu oldu. Yalovalı İbrahim Temiz seçildiği Türkiye
Kuaförler Milli Takımı ile birlikte katıldığı İtalya
'nın Milano
kentindeki Kuaförler Dünya Şampiyonasında 3. olarak büyük bir başarıya imza attı. Bireyselde de Dünya 5.'liğini kazanan Temiz, aldığı kupalarla ülkemizi gururlandırdı. Yalovalı kuaförler bununla da kalmadı. Antalya
'da gerçekleşen CNC Cat Kuaförler Türkiye Şampiyonasına katılan Eyüp Aydın
da Türkiye 3.'lüğünü elde etmeyi başardı. Yalova'ya kupayla dönen Aydın başarısının altında mesleğini çok sevmesinin yattığını dile getirdi. Yalovalı diğer bir kuaför olan Cumali Şeker ise Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu tarafından düzenlenen Kuzey Marmara
Şampiyonasında Yalova'yı temsil etti. Şampiyonada ortaya koyduğu performansla 3.'lüğe layık görülen Yalovalı kuaförün başarısı ilde sevinç yaşanmasına neden oldu.
Yalova Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şenol Ulutürk Yalovalı kuaförlere elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür etti. Her alanda kuaförlerin mesleki gelişimini desteklediklerini vurgulayan Ulutürk, aynı başarıları bayan kuaförlerden de beklediklerini söyledi. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:17 Kaynak: İHA
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