Son Dakika Haberleri: Yalovalı Kuaförler Madalyalara Ambargo Koydu

Yalovalı Kuaförler Madalyalara Ambargo Koydu

1 saat önce

Yalovalı kuaförler ulusal ve uluslararası gerçekleştirilen yarışmalarda elde ettikleri başarılarla adeta madalyalara ambargo koydular.

Yalovalı Kuaförler Madalyalara Ambargo Koydu, System.String[]
Yalovalı kuaförler ulusal ve uluslararası gerçekleştirilen yarışmalarda elde ettikleri başarılarla adeta madalyalara ambargo koydular.

Yalovalı kuaförler ilin gururu oldu. Yalovalı İbrahim Temiz seçildiği Türkiye Kuaförler Milli Takımı ile birlikte katıldığı İtalya'nın Milano kentindeki Kuaförler Dünya Şampiyonasında 3. olarak büyük bir başarıya imza attı. Bireyselde de Dünya 5.'liğini kazanan Temiz, aldığı kupalarla ülkemizi gururlandırdı. Yalovalı kuaförler bununla da kalmadı. Antalya'da gerçekleşen CNC Cat Kuaförler Türkiye Şampiyonasına katılan Eyüp Aydın da Türkiye 3.'lüğünü elde etmeyi başardı. Yalova'ya kupayla dönen Aydın başarısının altında mesleğini çok sevmesinin yattığını dile getirdi. Yalovalı diğer bir kuaför olan Cumali Şeker ise Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu tarafından düzenlenen Kuzey Marmara Şampiyonasında Yalova'yı temsil etti. Şampiyonada ortaya koyduğu performansla 3.'lüğe layık görülen Yalovalı kuaförün başarısı ilde sevinç yaşanmasına neden oldu.

Yalova Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şenol Ulutürk Yalovalı kuaförlere elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür etti. Her alanda kuaförlerin mesleki gelişimini desteklediklerini vurgulayan Ulutürk, aynı başarıları bayan kuaförlerden de beklediklerini söyledi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:17 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye Fortounis Cevabı: 10 Milyon Euro Pentagon'dan Açıklama: Türkiye'ye F-35 Parçalarının Teslimatını Askıya Aldık Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Dünya Yıldızları, Türkiye Spor Ödülleri'nde Buluşuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 14:11:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalovalı Kuaförler Madalyalara Ambargo Koydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]