Yalovalı küçük Senanur kanser olan arkadaşı üzülmesin diye saçını kazıttı - Son Dakika

Yalova'da, 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Senanur Kamacı, yumuşak doku kanseri tedavisi nedeniyle saçı dökülen arkadaşı Ecrin Dalgacıoğlu'na destek olmak için saçını kazıttı.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, ilkokul 3'üncü sınıfta okuyan giden Senanur, komşularının kızı ve yaşıtı olan arkadaşı Ecrin'in, tedavi sırasında saçının dökülmesine üzülmesinden etkilendi. Senanur, evde eğitim alan arkadaşını üzgün görünce saçlarını kazıtarak ona destek olmaya çalıştı.

Küçük Senanur'un bu davranışı, ailesini ve çevresindeki duygulandırdı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Senanur Kamacı, "Arkadaşımın saçı daha önce döküldü ve yeniden uzadı. Saçlarını çok zor uzatmış ve bundan çok mutlu olmuştu. Kemoterapi almaya başlayınca yine avuç içi kadar dökülmeye başladı. Ben de onun için kendi saçlarımı feda ettim." dedi.

Ecrin ise arkadaşının davranışı karşısında çok duygulandıklarını söyledi.

Günlerini Senanur'la oyun oynayıp ödev yaparak, kitap okuyarak geçirdiğini dile getiren Ecrin, "Sena gibi bazı arkadaşlarım güzel şeyler yapmıyor ama yine de arkadaşlarımı çok seviyorum." ifadesini kullandı.

"Arkadaşının bu davranışından sonra kuaföre gülerek gittik"

Çocuğu kanser hastalığıyla mücadele eden Seher Dalgacıoğlu, Senanur'un bu davranışının çok önemli olduğunu vurguladı.

Dalgacıoğlu, çocuğunun kalbinde büyük şeyler beslediğini anlatarak, şöyle konuştu:



"Ecrin'in ikinci defa saçı kesildiğinde dökülmeye başlıyordu artık. Sena, 'Seher teyze, Ecrin'in saçları yine dökülüyor.' dedi. 'Evet kızım farkındayım.' dedim. 'Ben de saçlarımı kestireceğim.' dedi. 'Kızım bu böyle mümkün değil.' dedim. Ailesiyle konuşmasını söyledim. 'Hayır Seher teyze ben saçlarımı kestireceğim.' dedi ve hemen eve gitmiş, annesine anlatmış olayı. Çok mutlu oldum. Öyle bir şey yaptı ki o, 11 ayı sanki bizim arkamızda bıraktı, kızımın güçlü hissetmesi için. Çok mutluyum. Kızım da ilk önce ağlamıştı ama arkadaşının bu davranışından sonra kuaföre gülerek gittik."

Senanur'un annesi Rukiye Kamacı da çocuğunun davranışıyla gurur duyduğunu ifade etti.