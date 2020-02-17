Yalovalı küçük Senanur kanser olan arkadaşı üzülmesin diye saçını kazıttı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Yalovalı küçük Senanur kanser olan arkadaşı üzülmesin diye saçını kazıttı - Son Dakika

Yalovalı küçük Senanur kanser olan arkadaşı üzülmesin diye saçını kazıttı

8 saat önce

Yalova'da, 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Senanur Kamacı, yumuşak doku kanseri tedavisi nedeniyle saçı dökülen arkadaşı Ecrin Dalgacıoğlu'na destek olmak için saçını kazıttı.

Yalovalı küçük Senanur kanser olan arkadaşı üzülmesin diye saçını kazıttı, System.String[]

Yalova'da, 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Senanur Kamacı, yumuşak doku kanseri tedavisi nedeniyle saçı dökülen arkadaşı Ecrin Dalgacıoğlu'na destek olmak için saçını kazıttı.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, ilkokul 3'üncü sınıfta okuyan giden Senanur, komşularının kızı ve yaşıtı olan arkadaşı Ecrin'in, tedavi sırasında saçının dökülmesine üzülmesinden etkilendi. Senanur, evde eğitim alan arkadaşını üzgün görünce saçlarını kazıtarak ona destek olmaya çalıştı.

Küçük Senanur'un bu davranışı, ailesini ve çevresindeki duygulandırdı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Senanur Kamacı, "Arkadaşımın saçı daha önce döküldü ve yeniden uzadı. Saçlarını çok zor uzatmış ve bundan çok mutlu olmuştu. Kemoterapi almaya başlayınca yine avuç içi kadar dökülmeye başladı. Ben de onun için kendi saçlarımı feda ettim." dedi.

Ecrin ise arkadaşının davranışı karşısında çok duygulandıklarını söyledi.

Günlerini Senanur'la oyun oynayıp ödev yaparak, kitap okuyarak geçirdiğini dile getiren Ecrin, "Sena gibi bazı arkadaşlarım güzel şeyler yapmıyor ama yine de arkadaşlarımı çok seviyorum." ifadesini kullandı.

"Arkadaşının bu davranışından sonra kuaföre gülerek gittik"

Çocuğu kanser hastalığıyla mücadele eden Seher Dalgacıoğlu, Senanur'un bu davranışının çok önemli olduğunu vurguladı.

Dalgacıoğlu, çocuğunun kalbinde büyük şeyler beslediğini anlatarak, şöyle konuştu:


"Ecrin'in ikinci defa saçı kesildiğinde dökülmeye başlıyordu artık. Sena, 'Seher teyze, Ecrin'in saçları yine dökülüyor.' dedi. 'Evet kızım farkındayım.' dedim. 'Ben de saçlarımı kestireceğim.' dedi. 'Kızım bu böyle mümkün değil.' dedim. Ailesiyle konuşmasını söyledim. 'Hayır Seher teyze ben saçlarımı kestireceğim.' dedi ve hemen eve gitmiş, annesine anlatmış olayı. Çok mutlu oldum. Öyle bir şey yaptı ki o, 11 ayı sanki bizim arkamızda bıraktı, kızımın güçlü hissetmesi için. Çok mutluyum. Kızım da ilk önce ağlamıştı ama arkadaşının bu davranışından sonra kuaföre gülerek gittik."

Senanur'un annesi Rukiye Kamacı da çocuğunun davranışıyla gurur duyduğunu ifade etti.

kızım dizisi, Çiftlikköy, Yalova, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medyadan pantolon sipariş etti, kutudan çıkanlar şoke etti
Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, cesur mayosuyla poz verdi Tüm Türkiye'nin konuştuğu sokakta yaşayan Hasan'ın son halini Vasip Şahin paylaştı

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 20:08:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalovalı küçük Senanur kanser olan arkadaşı üzülmesin diye saçını kazıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]