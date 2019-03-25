Son Dakika Haberleri: Yalovalı Öğrenciler İstanbul'daki Yuvalarına Kavuşuyor

Yalovalı Öğrenciler İstanbul'daki Yuvalarına Kavuşuyor

1 saat önce

Yalova Belediyesi ve Yalova Derneği, İstanbul'daki Yalovalı üniversite öğrencilerinin kalacağı bir yurt yapımı için protokol imzaladı.

Yalovalı Öğrenciler İstanbul'daki Yuvalarına Kavuşuyor, System.String[]
Yalova Belediyesi ve Yalova Derneği, İstanbul'daki Yalovalı üniversite öğrencilerinin kalacağı bir yurt yapımı için protokol imzaladı.

1970'li yıllarda dönemin Belediye Başkanı Rahmi Üstel tarafından Yalovalı öğrencilerin İstanbul'daki üniversite hayatlarında konaklamaları amacıyla yurt yapılmak üzere alınan arazideki pürüzler Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın teşebbüsüyle ortadan kaldırıldı. Arazinin maksadına uygun şekilde kullanılmasının önü açıldı. Yalovalılar Derneği (Yalovam) ile yapılan protokol neticesinde Fatih'teki arazi üzerinde kısa süre sonra yurt yapımına başlanacak.

Başkan Vefa Salman, "1970'li yıllarda Yalova'dan üniversite okumak üzere İstanbul'a giden öğrencilerin konaklama sıkıntısı yaşamaması için atılan bu adım, ne yazık ki uzun yıllar hayata geçirilememiş. Göreve geldikten sonra üzerinde birçok resmi problemin bulunduğu Fatih'teki arsa ile ilgili çalışmalar yaptık. Buradaki tüm sıkıntıları ortadan kaldırarak arsanın tapusunu aldık. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz görüşmede Yalovalılar Derneği Başkanı Kenan Baş ağabeyimiz ve dernek yöneticileri bizlere bu arsa üzerine yurt yapımını üstlenmek istediklerini belirttiler. En verimli şekilde en üst kapasiteyle bir proje oluşturmak üzere kendileri ile ön protokolü imzalamış bulunuyoruz. En kısa zamanda resmi prosedürü de tamamlayarak yurdun yapımını başlatmış olacağız" dedi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:36 Kaynak: İHA

Yalova, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beren Saat'in Netflix Dizisinden İlk Kare Geldi! Yüzü Gülüyor İstanbul- İstanbul'da 26 Kişilik Gasp Çetesine Operasyon Tanzim Rüzgarı Çabuk Dindi! Biberin Fiyatı Yüzde 220 Zamlandı Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:28:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalovalı Öğrenciler İstanbul'daki Yuvalarına Kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]