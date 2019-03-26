Son Dakika Haberleri: Yalovalı Öğrenciler Okuyarak Mesaj Verdiler

Yalovalı Öğrenciler Okuyarak Mesaj Verdiler

19 dakika önce

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte kitap okudu.

Yalovalı Öğrenciler Okuyarak Mesaj Verdiler, System.String[]
Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte kitap okudu.

Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı edinmeleri maksadıyla Atatürk İlkokulu tarafından kitap okuma faaliyeti düzenlendi. Daha evvel okul içerisinde belirli günlerde gerçekleştirilen kitap okuma faaliyeti bu defa 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Öğretmenleri ile birlikte meydana gelen öğrenciler burada 5 gün boyunca 30 dakika sevdikleri kitapları okudular.

Okul Müdürü Coşkun Öztürk, "Biz okulumuzda kitap okuma faaliyetlerini sürdürüyoruz. Kütüphane Haftası dolayısıyla bunu meydana taşımak istedik. Daha önceden Benimle Kitap Okur musun Projesi dahilinde meydanda kitap okuduk. Bu öğrencilerimiz açısından da çok verimli olmuştu. Bunu yinelemek, öğrencilerimize her alanda kitap okumanın çok keyifli bir şey olduğunu göstermek istedik. Ayrıca bunu yaparken halkımızı da kitap okumaya özendirmeyi hedefledik. 5 gün boyunca 30 dakika meydanda sınıflar halinde kitap okuduk" dedi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:43 Kaynak: İHA

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