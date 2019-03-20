Son Dakika Haberleri: Yalovalı Raketler Türkiye'nin En İyileri Arasında

Yalovalı Raketler Türkiye'nin En İyileri Arasında

16 dakika önce

18-19 Mart tarihleri arasında İstanbul Hakkı Başar Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Masa Tenisi 'Yıldızlar ve Gençler En İyi 16'lar' yarışmasında Yalovalı masa tenisi sporcuları, gençler kategorisinde isimlerini altın harflerle yazdırdı.

Yalovalı Raketler Türkiye'nin En İyileri Arasında, System.String[]
18-19 Mart tarihleri arasında İstanbul Hakkı Başar Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Masa Tenisi 'Yıldızlar ve Gençler En İyi 16'lar' yarışmasında Yalovalı masa tenisi sporcuları, gençler kategorisinde isimlerini altın harflerle yazdırdı.

Milli oyuncuların olduğu Yalova Belediyespor masa tenisi oyuncuları zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Genç erkekler kategorisinde ilk 4 sporcunun Yalova Belediyespor raketlerinden oluşması, genç kızlarda ise şampiyon olunması turnuvada ilgiyi Yalova'ya çekti. Tugay Şirzat Yılmaz, Bilal Selim Tok, Ekin Bahtiyar Toprak ve Yücel Ocak, genç erkeklerde Yalova'yı başarı ile temsil ederken, genç kızlarda ise Ece Haraç'ın şampiyon olması turnuvaya damga vurdu.

Yalova Belediyespor Başkanı Resul Kocaağa, "Yalovalı ve Yalova'da yaşayan vatandaşlarımız gerçekten çok şanslı. Sporcularımız her anlamda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Türkiye Masa Tenisi'nin İstanbul'da düzenledikleri turnuvada ilimizi başarı ile temsil eden genç sporcularımız her anlamda bizi mutlu ediyor. Çok çalışıp, emeklerimizin karşılığını Yalova'ya önemli madalyalar, şampiyonluklarla getirmek en büyük hedefimiz. Bu anlamda ben başta emeği geçen antrenörlerimiz Kadri Kocacenk ve Bayram Ali Yıldız'a sporcularımız nezdinde teşekkür ediyorum. Bizim her zaman arkamızda bir çınar ağacı gibi duran Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman'a spora ve sporcuya göstermiş olduğu ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:43 Kaynak: İHA

İstanbul, Yalova, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı "Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi İcra Müdürünün, Zimmetine Geçirdiği Paralarla Aldığı 6 Kilo Altın Operasyonla Ele Geçirildi OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 13:59:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalovalı Raketler Türkiye'nin En İyileri Arasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]