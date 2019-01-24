Son Dakika Haberleri: Yalovalı Süt Üreticilerine 32 Bin Lira Destek Ödemesi

Yalovalı Süt Üreticilerine 32 Bin Lira Destek Ödemesi

1 saat önce

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, Yalovalı süt üreticilerine 32 bin 419 lira destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi.

Yalovalı Süt Üreticilerine 32 Bin Lira Destek Ödemesi, System.String[]
Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, Yalovalı süt üreticilerine 32 bin 419 lira destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi.

Parıldar, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılı Eylül-Ekim-Kasım aylarına ait 3. dönem çiğ süt prim desteklemelerinin üreticilerin Ziraat Bankasındaki hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Parıldar, çiğ süt desteklemeleri kapsamında Yalova'dan destekleme almaya hak kazanan 36 süt üreticisine 32 bin 419 lira tutarındaki prim desteklerinin 25 Ocak cuma günü saat 18.00'dan sonra hesaplarına aktarılmaya başlanacağını kaydetti.

Parlıdar, kimlik numarasının son hanesi 6-8 arasında olan ve vergi numarasının son hanesi 1-3-5-6-7-8-9 ile biten üreticilere hak edişlerinin 25 Ocak cuma günü saat 18.00'dan sonra, kimlik ve vergi numarası 0-2-4 olan üreticilere hak edişlerinin ise 1 Şubat'ta 18.00'dan sonra aktarılmaya başlanacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:10 Kaynak: AA

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