Yalovalılar, gençlerin çağrısıyla sahura kalktı - Son Dakika

YALOVA'da vatandaşlar, gençlerin yeni yöntem ve çağrılarıyla sahura kalktılar. Kimi vatandaşlar otomobil bagajında davul çaldı, kimisi ise 'uygun adım' yürüyerek mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. Bazı vatandaşların maske takmaması ve sosyal mesafeye uymaması ise dikkat çekti.

Yalova'da, bir sosyal medya hesabının çağrısına uyan bazı vatandaşlar, birbirinden ilginç yöntemlerle çaldıkları davulları görüntüledi. Çiftlikköy ilçesinde kayık üzerinde davul ve org çalan gençler, vatandaşları sahura kaldırdı. Bir otomobil tarafından römork ile çekilen kayığa binen gençler hem eğlendi hem de ilginç görüntüler oluşturdu. Merkez ilçesine bağlı kırsal Kirazlı Mahallesi'nde ise gençler, asker gibi uygun adım yürüdü ve mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. Bir başka grup da otomobilin bagajına oturarak davul çalarken, araçtaki diğer arkadaşları ise maniler okudu.Görüntülerde bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayması ve maske takmamaları da dikkat çekti.