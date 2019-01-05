Son Dakika Haberleri: Yalovalır 45 Bin Ton Meyve ve Sebze Yedi

Yalovalır 45 Bin Ton Meyve ve Sebze Yedi

1 saat önce

Yalova Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde 2018 yılında 45 bin 297 ton sebze ve meyve satıldı.

Yalovalır 45 Bin Ton Meyve ve Sebze Yedi, System.String[]
Yalova Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde 2018 yılında 45 bin 297 ton sebze ve meyve satıldı.

Yalnızca Yalova'ya değil bütün bölgeye hizmet veren Belediye Yaş sebze ve Meyve Hali'nde 2017 yıls onu itibariyle yaklaşık 35 bin tonluk çıkış yapılmıştı. 2018 yılında ise 10 bin tonluk sebze ve meyve satıldı. Geçer yıl 45 bin 297 ton satılmış oldu. Bu rakam 2016 yılında 34 bin267, 2017 yılında 35 bin tondu. 2018 yılında en fazla tüketim Kasım ayında 6 bin 764 ton ile olurken, en az tüketim ise Ocak 2018'de 2 bin 350 ton olarak kayıtlara geçti.

Hem Esnaf Hem Üretici Mağdur Edilmiyor

24 esnafa adil bir şekilde uygulama yapılan halde esnafların dükkan kira bedelleri ise aynı tutuluyor. Hal içinde bulunan 60 tonluk elektronik kantarla hal içerisinde ve hal dışından gelen toplam 3022 araç tartıldı. Karamürsel, Orhangazi, Gemlik, İznik ile birlikte çevre ilçe ve beldelerin de ihtiyaçlarını Yalova Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali karşılıyor. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:32 Kaynak: İHA

Yalova, Güncel
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