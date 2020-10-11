Yalovaspor: 2-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Şenol Bektaş (xx), Cemal Can Çakır (xx)

SOMASPOR: Muharrem (xxx) - Melih (xx), Oğuzhan (xxx), Uğur (xx) (Dk. 57 Ali x), Muhammed (xx) (Dk. 90 Tekin), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Yasin), Onur (xxx), Hakan (xx), Enes (xx), Özcan (xx) (Dk. 73 Abdulkadir x), Koray (xxx) (Dk. 90 Eren)YALOVASPOR: Ahmet (x) - Fatih (x), Kaan (x) (Dk. 84 Burak), Suat (x) (Dk. 84 Batuhan x), Cemal (x) (Dk. 76 Erhan x), İlker (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 66 Ümran x), Burak (x), Serkan (xx), Onurcan (xx), Yusuf (x) (Dk. 77 Umut x)GOLLER: Dk. 6 (P) ve Dk. 75 (P) Nurettin (Somaspor) - Dk. 36 Serkan (Yalovaspor)

SARI KARTLAR: Koray, Melih, Oğuzhan, Onur (Somaspor) - Fatih, Cemal, Kaan, Oğuzhan (Yalovaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve mücadelesine dahil olan Somaspor evinde Yalovaspor'u yenerek çıkışını sürdürdü: 2-1. Karşılaşmanın 6'ncı dakikasında Nurettin penaltı golüyle perdeyi açtı: 1-0. Konuk Yalovaspor'da Serkan 36'ncı dakikada tabelayı eşitledi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. Ege ekibi 75'inci dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Atışı kullanan Nurettin topu filelerle buluşturup takımının ve kendisinin 2'nci golünü kaydetti. Somaspor bu sonuçla puanını 10 çıkarırken, Yalovaspor ise galibiyetle tanışamadı ve 2 puanda kaldı.