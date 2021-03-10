Yalovaspor'da ligde kalma primi açıklandı

Yalovaspor Kulübü Başkanı Onay Tuna, takımın ligde kalması durumunda futbolculara 1 milyon lira prim dağıtılacağını söyledi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Yalovaspor'da kulüp başkanı Onay Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımımız için yönetim kurulumuz ile karar aldık. Yalovaspor sezon sonunda ligde kalırsa, futbolcularımıza 1 milyon lira prim dağıtacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede bu karara vardık. İnşallah takımımız lig sonunda lige tutunup önümüzdeki sezon da 3. Lig'de mücadele edecektir."