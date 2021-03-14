Yalovaspor'da Bayram Fettah Koçgündüz dönemi - Son Dakika

Yalovaspor'da Bayram Fettah Koçgündüz dönemi

14.03.2021 11:29
Yalovaspor'da Bayram Fettah Koçgündüz dönemi, System.String[]

Kötü gidişata dur diyemeyen ve 3 teknik adam değiştiren Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Yalovaspor'un yeni teknik direktörü Bayram Fettah Koçgündüz oldu.

Kötü gidişata dur diyemeyen ve 3 teknik adam değiştiren Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Yalovaspor'un yeni teknik direktörü Bayram Fettah Koçgündüz oldu. Yeşil-kırmızılı yönetim Hakan Macit'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı ve tecrübeli teknik adamla anlaşma sağladı.

Misli.com 3'üncü Lig 3üncü Grupta mücadele eden ve grubun son sırasına demir atan Yalovaspor'da dördüncü kez hoca değişikliğine gidildi. Yeşil-kırmızılı yönetim Hakan Macit'le de yollarını ayırdı ve deneyimli teknik adam Bayram Fettah Koçgündüz'ü takımın başına getirdi. Yeşil-kırmızılı ekibi 2009-2010 sezonunda Zonguldak'ta düzenlenen play-off müsabakalarının ardından takımını şampiyon yapan Koçgündüz, grubun son sırasında bulunan Yalovaspor'u ligde tutmak için mesai harcayacak.

AYAĞININ TOZUYLA İLK ANTRENMANINA ÇIKTIYalovaspor'da kurtarıcı olarak göreve getirilen deneyimli teknik adam Bayram Fettah Koçgündüz, ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı. Amatör Saha 2'de gerçekleştirilen antrenmanda oyuncularla tanışan Koçgündüz, ardından antrenmanın startını verdi. Diğer yandan Yalovaspor'da  Koçgündüz'ün yardımcılığına da yine şehrin sevilen antrenörlerinden Ahmet Silahtaroğlu getirildi. Ayrıca Yalovaspor'da sportif direktör İlkay Margılıçlı ve yeni yardımcılık görevine getirilen Bilal Sezer de Yeşil-Kırmızılı takımdan ayrıldı.KOÇGÜNDÜZ: '10 GÜN İÇİNDE OYNAYACAĞIMIZ 3 MAÇ ÇOK ÖNEMLİ'Yalovaspor'u ligde tutmak için kalan maçları kazanmayı düşündüklerini ve zoru başarmak için son dakikaya kadar mücadele edeceklerini belirten Yalovaspor Teknik Direktörü Bayram Koçgündüz, "Bizim için önemli olan 10 gün içerisinde oynayacağımız üç maç. Bu üç maçı 9 puanla kapayabilirsek; ben işin daha kolay olacağını, takımı daha iyi tanıyacağımı ve daha fazla verim alacağımı düşünüyorum. Onun için kısa sürede oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli. 24 puan toplayabilirsek ligde kalırız. 1-2 maç kaybettiğimizde iş biter. Kısa sürede bir şeyler yapmaya çalışacağız ama işimiz zor. Takım moral ve motivasyon olarak zor durumda. Puan kayıpları ve mağlubiyetler üst üste yaşanmış. Buradan takımı diriltip geri getirmek için zaman lazım ama zaman da maalesef yok. Yalovaspor için elimizden geleni yapacağız. Yalovaspor, Yalova'da yaşayan herkesin önceliği olan bir takım. İnşallah bir faydamız olursa mutluluk yaşarız. Onun için göreve geldik. İşimiz çok zor ama zor olanı başarmak için uğraşacağız" dedi.BAYRAM FETTAH KOÇGÜNDÜZ KİMDİR?

67 yaşındaki deneyimli teknik adam 1 Şubat 1954 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1991-92 sezonunda yeşil-kırmızılı kulübün kapısından içeri giren Bayram Fettah Koçgündüz, 93-94 sezonunda Süper Gençler Ligi Teknik Sorumlusu, 94-95 sezonunda Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu, 1995 yılı içerisinde de Profesyonel Takım Antrenörü olarak görev yaptı. Bayram Fettah Koçgündüz 1995-1997 sezonlarında Süper Gençler Ligi Teknik Sorumlusu olarak Yalovaspor'un başında yer aldı. Tecrübeli hoca 1997-1998 sezonunda ise Profesyonel Takım Teknik Sorumluluğuna getirildi. Koçgündüz 2003-2004 sezonunda ise Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak Yalovaspor kariyerine devam ederken, 2009 yılında Yalovaspor A Takımının başına geçti ve yokluklar içerisinde mücadele eden takımı şampiyon yaparak 2'nci Lige yükselmesine katkı sağladı. Deneyimli teknik direktör Bayram Fettah Koçgündüz, 2011-2012 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Altınova Belediyespor'u çalıştırdı. 2013-2014 sezonlarında Süper Amatör Küme ekiplerinden Çiftlikköy Belediyespor'un başına geçen Koçgündüz, 2016-2017 sezonunda Sultaniyespor, 2020 yılında ise Çiftlikköy Belediyespor'da Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak görev yaptı.


Yalovaspor'da Bayram Fettah Koçgündüz dönemi
Yalovaspor'da Bayram Fettah Koçgündüz dönemi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yalovaspor'da Bayram Fettah Koçgündüz dönemi - Son Dakika Spor


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