Yalovaspor'da teknik direktör ve sportif direktörünü belli oldu
1 saat önce
2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yalovaspor teknik direktör ve sportif direktörünü belirledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yalovaspor
teknik direktör ve sportif direktörünü belirledi. Hedefini TFF
3. Lig olarak belirleyen yeşil-kırmızılı ekibi yeni sezonda Aytaç Yaka
çalıştıracak. Yalovaspor'da sportif direktörlük görevini ise daha önce Beşiktaş
ve Galatasaray
gibi takımlarda görev almış olan Halil İbrahim Toy üstlenecek.
Aytaç Yaka ve Halil İbrahim Toy'la anlaşmalarının ardından açıklamalarda bulunan Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, "Yönetim kurulumuzla beraber aldığımız karar neticesinde Aytaç Yaka ile yeni sezonda çalışacağız. Geçen sezon bizi Süper Amatör Küme'de şampiyon yapan ve BAL'a çıkmamızı sağlayan İlkay Margılıçlı hocamıza da kulübümüze verdiği emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Önümüzdeki sezon BAL'da zirveyi hedefliyoruz. Bu hedefimiz çerçevesinde; Aytaç Yaka ve ekibinin yanındayız. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Yeni sportif direktörümüz Halil İbrahim Toy hem karakteri hem oyuncu portföyü hem de futbol bilgisi ile Yalovaspor'umuza faydalı olabilecek bir teknik adam. Halil İbrahim Toy hocamız, futbolun patronu olacak. Hocamız, ekibi ile birlikte Yalovaspor'umuzu profesyonel lige çıkaracağına eminim" şeklinde konuştu. - YALOVA
Fenerbahçe'den Başakşehirli yıldızlar için çılgın transfer hamlesi!
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Emre Belözoğlu: 1 sene daha oynamak istiyorum, olmazsa futbolu bırakacağım
Son Dakika! Beşiktaş Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı