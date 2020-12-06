Yalovaspor sahasında mağlup oldu

Yalovaspor, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 9. hafta erteleme maçında sahasında karşılaştığı Ankara temsilcisi Altındağspor'a 3-1 yenildi.
Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Yalovaspor, 39. dakikada Yakup Kayış'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci devreye hızlı başlayan konuk ekip, 48. dakikada Utku Doğan ile skoru 1-1'e getirdi. 61. dakikada Utku Doğan, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Altındağspor'u 2-1 üstünlüğe taşıdı.
Müsabakanın 72. dakikasında Fatih Karslı'nın attığı golle farkı ikiye çıkaran Altındağspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
- Kaynak: AA
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