Yalovaspor sahasında mağlup oldu - Son Dakika

Yalovaspor sahasında mağlup oldu

06.12.2020 15:51
Yalovaspor sahasında mağlup oldu, System.String[]

Yalovaspor, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 9. hafta erteleme maçında sahasında karşılaştığı Ankara temsilcisi Altındağspor'a 3-1 yenildi.

Yalovaspor, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 9. hafta erteleme maçında sahasında karşılaştığı Ankara temsilcisi Altındağspor'a 3-1 yenildi.

Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Yalovaspor, 39. dakikada Yakup Kayış'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye hızlı başlayan konuk ekip, 48. dakikada Utku Doğan ile skoru 1-1'e getirdi. 61. dakikada Utku Doğan, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Altındağspor'u 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Müsabakanın 72. dakikasında Fatih Karslı'nın attığı golle farkı ikiye çıkaran Altındağspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Atatürk Stadı, Utku Doğan, Yalovaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yalovaspor sahasında mağlup oldu - Son Dakika Spor


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