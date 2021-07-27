Yalvaç Bağkonak köyünde "Sugözü Festivali" yapılacak - Son Dakika

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde, 1 Ağustos'ta geleneksel "Sugözü Festivali" yapılacak.

Yaklaşık yüz yıldır düzenlenen festivalde hazırlıklar sürüyor.

Festival hazırlıklarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Bağkonak Köyü Muhtarı İsmail Başoda, "Bağkonak'ta 1930'larda kutlanmaya başlanan, atalarımızdan dedelerimizden kalan ve bugüne kadar gelen Sugözü geleneğini layık olduğu gibi sürdürmek, yeni nesillere aktarmak için ben ve arkadaşlarım yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle gerçekleştiremediğimiz festivalimizi, bu yıl tedbirlere de uyarak coşku içerisinde kutlayacağız." diye konuştu.