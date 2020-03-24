Yalvaç Belediyesi kapalı iş yerlerinden kira almayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalvaç Belediyesi kapalı iş yerlerinden kira almayacak - Son Dakika

Yalvaç Belediyesi kapalı iş yerlerinden kira almayacak

7 saat önce

Yalvaç Belediyesine ait olup İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kapalı kaldıkları süre boyunca kira alınmayacağı bildirildi.

Yalvaç Belediyesi kapalı iş yerlerinden kira almayacak, System.String[]

Yalvaç Belediyesine ait olup İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kapalı kaldıkları süre boyunca kira alınmayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri çerçevesinde bazı iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu hatırlatıldı.

Bu iş yerlerinden kapalı kaldıkları süre boyunca kira talep edilmeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, diğer kiracıların ise yılın ilk 6 aylık kiralarının faiz işletilmeksizin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Pazar tezgahından işgaliye de alınmayacak

Bu yıl için belediyeye ait hiç bir iş yerinde kira artışı yapılmayacağının ifade edildiği açıklamada, "Pandemi süresi bitene kadar ilçemizde pazartesi günleri kurulan haftalık pazar nedeniyle tahsilatını yaptığımız işgaliye ücreti ve işgaliye ücreti adı altında herhangi bir tahsilat yapılmamasına karar verilmiştir. İlçemiz içme suyu abonelerimize hiçbir surette abone borcu dahil kapatma işlemi yapılmamasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:24 Kaynak: AA

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