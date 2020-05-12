Yalvaç itfaiyesinden 'yılan operasyonu' - Son Dakika

Yalvaç itfaiyesinden 'yılan operasyonu'

Bahçe duvarına saklanan yılan çıkarılarak, doğaya salındı

ISPARTA - ISPARTA Isparta'nın Yalvaç ilçesinde itfaiye ekipleri, bir evin duvarının içerisine gizlenen yılanı çıkararak, doğaya saldı.

Olay öğlen saatlerinde Yalvaç ilçesi Görgü Camii Mahallesi'nde yaşandı. Bir vatandaş evinin duvarında fark ettiği yılan için itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Yalvaç Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı saklandığı duvardan çıkarmak için çaba harcadı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, saklandığı duvar kırılarak, çıkarılabildi. İtfaiye ekipleri, yılanı boş bir arazide ait olduğu doğaya saldı. Yılan kısa sürede otların arasında gözden kayboldu.