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Yalvaç Kaymakamlığından CHP ilçe başkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Yalvaç Kaymakamlığından CHP ilçe başkanı hakkında suç duyurusu

07.02.2022 17:26
Yalvaç Kaymakamlığından CHP ilçe başkanı hakkında suç duyurusu

Yalvaç Kaymakamlığı, CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yalvaç Kaymakamlığı, CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Arı'nın, 5 Şubat'ta evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı ile ilgili yerel bir gazeteye, "Nazlı'nın elektrik parasını ödeyemediği için elektriğinin kesik olduğu" yönünde açıklama yaptığı kaydedildi.

İnceleme sonucu Nazlı'nın elektriğinin kesik olmadığı, engelli maaşı alması sebebiyle elektrik tüketim desteğinden faydalandığının tespit edildiği dilekçede aktarıldı.

Nazlı'nın ayrıca Yalvaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yardım başvurusunda bulunmadığı belirtilen dilekçede, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında aylık 1000 lira nakdi yardım aldığı da kaydedildi.

Dilekçede CHP Yalvaç İlçe Başkanı Arı'nın beyanlarının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunu oluşturduğu, bu nedenle Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca gereğinin yapılması gerektiği belirtildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Suç duyurusu, Hisarcık, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalvaç Kaymakamlığından CHP ilçe başkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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