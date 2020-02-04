Yalvaç'ta belediye tarafından kademe binası inşa ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalvaç'ta belediye tarafından kademe binası inşa ediliyor - Son Dakika

Yalvaç'ta belediye tarafından kademe binası inşa ediliyor

6 saat önce

Isparta'nın Yalvaç Belediyesi tarafından projesi yürütülen projeyle bünyesinde belediye hizmetlerinde kullanılan araçların park edildiği garaj, bakım, onarım ve kontrollerinin yapıldığı atölye ve marangozhane gibi birimlerden oluşan kademe binası inşa edildiği bildirildi.

Yalvaç'ta belediye tarafından kademe binası inşa ediliyor, System.String[]

Isparta'nın Yalvaç Belediyesi tarafından projesi yürütülen projeyle bünyesinde belediye hizmetlerinde kullanılan araçların park edildiği garaj, bakım, onarım ve kontrollerinin yapıldığı atölye ve marangozhane gibi birimlerden oluşan kademe binası inşa edildiği bildirildi.

Yalvaç Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni kademe binasının inşası Akköprü'de bulunan şantiye alanında sürüyor. Yeni kademe binasında belediyenin muhtelif müdürlüklerine ait depolar, belediye hizmetlerinde kullanılan yeni araçlara uygun garaj, marangozhane, elektrik ve demirci atölyeleri bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, yeni kademe binasının ilçenin her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak en modern şekilde inşa edildiğini kaydetti.

Tütüncü, "Yeni yerimizde esas olarak hedeflediğimiz şey belediyenin dışa bağımlılığını en az seviyeye düşürmek. Mümkün olduğunca belediye işlerimiz için elzem olan marangozluk, demir ve tamir atölyelerimiz ile kendi yağımızla kavrulup, tasarruf yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Isparta, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan Manisa depremi tahmini: 7 şiddetinde deprem olabilir Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 03:42:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalvaç'ta belediye tarafından kademe binası inşa ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]