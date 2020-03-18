Yalvaç'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Yalvaç'ta koronavirüs tedbirleri
7 saat önce
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı.
Yalvaç Belediyesince ilçedeki pazar yerleri, otogar, duraklar, çocuk parkları, ATM'ler, cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.
Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.
Dezenfeksiyon çalışmalarının mesai kavramı gözetmeksizin sürdüğüne işaret eden Tütüncü, vatandaşların da kişisel temizliklerine dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:02 Kaynak: AA
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