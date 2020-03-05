Yalvaç'ta koronavirüse karşı ilaçlama önlemi - Son Dakika
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Yalvaç'ta koronavirüse karşı ilaçlama önlemi

6 saat önce

Yalvaç ilçesinde belediye ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amaçlı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Yalvaç'ta koronavirüse karşı ilaçlama önlemi, System.String[]

Yalvaç ilçesinde belediye ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amaçlı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü'nün talimatıyla başlayan çalışma, Zabıta Müdürlüğü Temizlik Birimi tarafından yürütülüyor.

Ekipler otogar, otobüs durakları, çöp konteynerleri gibi müşterek kullanım alanlarını ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Başkan Türüncü, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakasına rastlanılmadığını hatırlattı.

Belediye olarak ilaçlama çalışmalarını tedbir amaçlı yaptıklarını vurgulayan Tütüncü, "Zaten düzenli olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarına bu kez toplu kullanım alanlarını da ilave ederek kapsamı genişlettik. Belediye olarak bu tür ilaçlama çalışmalarımız artarak devam edecek. Vatandaşlarımızdan da Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını takip etmelerini ve özellikle kişisel temizliklerine dikkat etmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Halil Hilmi Tütüncü, Zabıta Müdürlüğü, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:56 Kaynak: AA
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