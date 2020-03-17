Yalvaç'ta ortak kullanım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika

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Yalvaç'ta ortak kullanım alanları dezenfekte edildi
6 saat önce
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:46 Kaynak: AA
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü'nün talimatıyla başlayan çalışma, Zabıta Müdürlüğü Temizlik Birimi tarafından yürütülüyor.
Ekiplerin ilaçlı ve sabunlu su ile yıkadığı Çınaraltı, Demokrasi Meydanı, Devlethan Cami avlusu, Yeni Cami avlusu, Askerlik şubesi ve Jandarma Karakolu daha sonra sisleme yöntemiyle ilaçlanarak dezenfekte edildi.
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