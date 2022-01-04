Yalvaç Terziler, Hazır Elbiseciler, Kahveciler, Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Isparta'da Yalvaç Terziler, Hazır Elbiseciler, Kahveciler, Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel kurulu gerçekleştirildi.
Yalvaç Belediyesi Kültür Salonunda düzenlenen ve Rüştü Döklü ile Sürmeli Yağcı'nın yarıştığı kurulda 378 oy kullanıldı.
Yağcı, 198 üyenin oyunu alarak Yalvaç Terziler, Hazır Elbiseciler, Kahveciler, Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı seçildi. Döklü 172 oy aldı, 8 oy geçersiz sayıldı.
Kurula, Isparta Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural da katıldı.
Kaynak: AA
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