Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu - Son Dakika

Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu

20.11.2020 08:25
Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu, System.String[]

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde geçen yıl bir araya gelerek kooperatif çatısı altında toplanan girişimci kadınlar, şimdi ürettikleri onlarca çeşit ürünü kooperatif aracılığıyla satışa sunuyor.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde geçen yıl bir araya gelerek kooperatif çatısı altında toplanan girişimci kadınlar, şimdi ürettikleri onlarca çeşit ürünü kooperatif aracılığıyla satışa sunuyor. Pandemi döneminde de üretimi sürdüren kadınlar hem ev hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kooperatifin kurulmasına öncülük eden Kurucu Başkan Şerife Hanım Ekici, "Ürünlerimiz yüzde yüz doğal, yüzde yüz organik. Hani bir sloganımız var, 'Anne eli değmiş gibi' diye, bizim ürünlerimiz anne elinin ta kendisi" dedi.

Yalvaç'ta 47 kadının girişimiyle geçen yıl kasım ayında kurulan kooperatif başarıları ile göz dolduruyor. İş kadın Şerife Hanım Ekici'nin önderliğinde kurulan kooperatifte 30 ev kadını pandemi döneminde boş zamanlarını üretimde değerlendirerek hem ilçe ekonomisine hem de aile ekonomisine katkı sağladı. Huriye Altınkaynak'ın başkanlığını yürüttüğü Yalvaç Pisidia Antiocheia Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası'nın bulunduğu iş hanının üst katında kiraladığı yerde hem üretim yapıyor hem de satış ve yiyecek servisinde bulunuyor.

GIDALAR YÜZDE 100 DOĞALErişteden makarnaya, salçadan turşuya, reçelden mantıya onlarca çeşit gıda maddesi üretimi yanında hediyelik deri işleme çanta, kemer, kolye ve kitap ayraçları da satılan kooperatif binasında kahvaltı ve öğle yemeği servisi de yapılıyor. Gıda maddelerinin tümü Yalvaçlı kooperatif ortağı kadınlar tarafından üretiliyor ve tamamen doğal organik ürünlerden oluşuyor.'KADINLARIMIZ BİR İLKE İMZA ATTI'Kurucu Başkan Şerife Hanım Ekici, kooperatifin kuruluşu ve çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı muhabirine şunları söyledi: "Kooperatifimiz geçen yıl kasım ayında kuruldu ve 2020 başlarında faal olarak çalışmaya başladı. Kooperatif, kadınlarımızın gücünün birleştiği noktadır. Kadınlarımız hem kendi ekonomilerine hem Yalvaç ekonomisine katkı sağlayarak Yalvaç'ta bir ilke imza atmış oluyor. Tarhanadan erişteye kadar çok sayıda ürünümüzü burada üretiyoruz. Perakende satış ve toptan satış yapıyoruz. Büyük satış noktaları bizden talepte bulunuyor ve biz de kendilerine bu malzemeleri temin etmiş oluyoruz. Burada domates ve biber salçaları, turşularımız özellikle kaşık turşumuz çok iyi tuttu. Pekmezlerimiz var, yapraklarımız, kantaron yağımız, kurularımız, sebzeli ve sade eriştelerimiz, tarhanalar, kuru meyveler, pestiller, cevizli sucuklar, her çeşit meyveden yapılmış reçeller, kuşburnundan marmelatımız, rafta bulunan ürünlerimiz bir de anlık derin dondurucuya koyduğumuz ürünlerimiz var; mantı, içli köfte, sarma gibi. Sipariş üzerine su böreği, Yalvaç'a özgü kesmik baklava, güllacımızı yapıyoruz. Genelde talep ne olursa olsun cevap vermeye çalışıyoruz."'ANNE ELİNİN TA KENDİSİ'Kooperatifte işlerin koordinasyonu ile bizzat ilgilenen Şerife Hanım Ekici, ürettikleri ürünlerin yüzde 100 doğal olduğunu belirtirken, "Ürünlerimiz yüzde yüz organik. Hani bir sloganımız var 'Anne eli değmiş gibi' diye, bizim ürünlerimiz anne elinin ta kendisi" dedi.'DERİ İŞLEMELER ÇOK TUTULUYOR'Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında ilk deri fabrikasının kurulduğu Yalvaç'ta deri işlemeciliğinin halen devam ettiğini vurgulayan Şerife Hanım Ekici, "'Kooperatifimizde deri ürünleri olmazsa olmaz' dedik. Yine bir kadın girişimcimizin bizzat eliyle motiflerini çizdiği deri çantalar, kemerler, kolyeler, bileklik ve kitap ayraçları oldukça beğeni topluyor. Biz derilerin arta kalan parçalarından eşi benzeri görülmemiş tasarımlar çıkarıyoruz. Gittiğimiz bir fuarda en fazla beğeni toplayan ürünlerimiz deri eşyalar oldu" diye konuştu.'BURASI PSİKOLOJİMİZİ DE DÜZELTTİ'Kooperatife ortak olan ve kendisi de üretimde çalışan Emine Tutam, üretmenin ve topluma yararlı olmanın çok değişik bir duygu olduğunu belirterek, "Ben daha önce esnaftım, emekli oldum ve evde öylesine oturuyordum. Sonra kooperatife girdim ve burada değişik işlerle meşgul olup üretmekten büyük bir mutluluk duydum. Hem pandemi döneminde uğraşı bularak, psikolojimi düzelttim hem de aile ekonomimize katkı sağladım. Çok mutluyum" dedi.'ANNELERİN TERCİH ETTİĞİ BESİNLER'Erişte yapımında görev yapan Akile Ulaş, ıspanaklı, havuçlu ve sade olmak üzere değişik türde erişteler yaptıklarını söyleyerek, "Özellikle çocukların daha iyi beslenmeleri bakımından bu sebzeli erişteler annelerin en çok tercih ettiği ürünler oluyor. İçerisinde sebze olması besleyici olmasını sağlıyor" diye konuştu.TEMİZLİK VE HİJYEN ÖN PLANDA

Kooperatif tarafından kiralanan 300 metrekarelik kapalı alanda üretimlerini sürdüren ve 2 vardiya halinde çalışan Yalvaçlı kadınlar, ellerinde eldiven, ağızlarında maskelerle temizlik ve hijyene aşırı özen gösteriyor. Bu da ürettikleri gıdaların tercih edilmesinde önemli rol oynuyor.


Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu
Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu
Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu
Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu
Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu
Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu
Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu
Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu
Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu
Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu
Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu
Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu

Kooperatif, Yalvaç, Kadın, Hani, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalvaçlı kadınlar güç birliği yaptı, kooperatif kurdu - Son Dakika


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