Yam Yeni Görevine Hazır!
1 saat önce
42 kilo ağırlığında 6 yaşındaki Yam'dan ne uyuşturucu ne de cep telefonu gizlemek mümkün. Çok hassas buruna sahip Rotweiler Yam, uyuşturucunun yanında parke altına saklanmış cep telefonlarını, USB çubuğu ve SIM kartını da bulup çıkarıyor.
42 kilo ağırlığında 6 yaşındaki Yam'dan ne uyuşturucu ne de cep telefonu gizlemek mümkün. Çok hassas buruna sahip Rotweiler Yam, uyuşturucunun yanında parke altına saklanmış cep telefonlarını, USB çubuğu ve SIM kartını da bulup çıkarıyor. Polis
, Yam sayesinde cezaevlerine kaçak sokulan cep telefonu, SIM kartlarını ortaya çıkarmayı hedefliyor.
37 UYUŞTURUCU VE 9 CEP TELEFONU BULDU
Yam'ın diğer bir özelliği ise gizlenen bir şeyi bulduğunda havlamıyor. Böylece öteki mahkumlar köpekle arama yapıldığını anlamıyor ve önlem alamıyor. Kuzey Ren Vestfalya
Adalet Bakanı Peter Biesenbach, Yam'ın uyuşturucu ve veri taşıyıcısını koklayıp bulan tek köpek olduğunu ve 6 ay deneyeceklerini söyledi. Yam geçen yıl mayıs-ekim ayı arasında yapılan denemelerde 37 uyuşturucu ve 9 cep telefonunu buldu. Yam ayrıca sadece açık olan cep telefonlarını değil, kapalı olan telefonları da ortaya çıkarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:32
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