Çukur'da Yamaç Koçovalı'nın zor anları! Düşmanına çektiği silah kendisine döndü - Son Dakika

Çukur'da Yamaç Koçovalı'nın zor anları! Düşmanına çektiği silah kendisine döndü

10.10.2020 00:48

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un merakla beklenen 4. sezon 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölüm fragmanında Yamaç, Cengiz'e doğrulttuğu silahın boş çıkmasıyla şok oluyor. Cengiz'in adamları Yamaç'ın etrafını sararken, "Cengiz, Yamaç'ı vuracak mı?" sorusu akıllara geliyor.

Çukur 4. sezon 6. bölüm tanıtımında Akın'ın çatının tepesinde olduğu anlar korkuturken Yamaç, Cengiz'e doğrulttuğu silahın boş çıkmasıyla şok oluyor. Cengiz'in adamlarının Yamaç'ın etrafını sardığı anlar gerilimi arttırırken, Cengiz'in Yamaç'ı vurup vurmayacağı merak konusu oldu.

Yamaç Koçovalı'nın zor anları! Çektiği silah kendisine döndü

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Cengiz'in isteğiyle Arık'ı korumak zorunda kalan Yamaç aynı zamanda Çukur'u da korumak için Arık'la nefes kesen bir mücadeleye girecek. Yamaç, aldığı zorlu görevi başarabilmek için Vartolu'dan yardım isterken ikisinin kurduğu zekice oyunun sonuçları merakla beklenecek.

Yamaç Koçovalı'nın zor anları! Çektiği silah kendisine döndü

Efsun, içine düştüğü zor durumdan beklenmedik, eski bir müttefikinin yardımıyla çıkacak. Boş çıkan Cumali amcanın mezarıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali'nin Erdenetler'e karşı yaptığı son hamle Çukur'u, Yamaç'ı ve Erdenetler'i geri dönülmez bir yola sürükleyecek.

Yamaç Koçovalı'nın zor anları! Çektiği silah kendisine döndü

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, Erdenetler'in Çukur'a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak. Cengiz'in gözünü karartıp, gücünü gösterdiği bu hamle bütün Çukur'u derinden etkileyecek. Yamaç, ailesini korumak için bir seçim yapmak zorunda kalacak.

Yamaç Koçovalı'nın zor anları! Çektiği silah kendisine döndü

Bu seçim, Koçovalılar'la arasında yaşanacak bir savaşın başlangıcı olacak. Hayatı tehlikeye giren Arık, içine düştüğü kumpastan çıkmaya çalışırken sürpriz iki isim ona yardım edecek.

Merakla beklenen Azer ve Karaca yüzleşmesinin sonunda herkesin hayatı değişecek.

Çukur'da Yamaç Koçovalı'nın zor anları! Düşmanına çektiği silah kendisine döndü

Çukur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çukur'da Yamaç Koçovalı'nın zor anları! Düşmanına çektiği silah kendisine döndü - Son Dakika Magazin

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