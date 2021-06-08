Yamaç Koçovalı öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final

Show TV'de 4 sezondur yayınlanan fenomen dizi Çukur, 7 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelen 131. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Ancak Yamaç Koçovalı'nın dizideki sonuyla ilgili kafalar karıştı.

AYŞE VE MURTAZA ÖLDÜ

Final bölümünde Ayşe ve Murtaza karakterleri de öldü. Murtaza, Ayşe'nin ölümü sonrası kendi kafasına sıkarak finalin en çok üzen sahnesine damga vurdu. Ayrıca, final bölümünde hem Amca Cumali hem de Şahram ölerek diziye veda etti.

YAMAÇ'IN YAŞLI HALİ GÖSTERİLDİ

Çukur'un merakla beklenen final bölümü son sahnesi ise izleyenleri şaşırttı. Yamaç ve Aliço'nun yıllar sonra yaşlanmış halleri ekrana geldi. İyice yaşlanan Yamaç, çocukları ve torunlarıyla son kez vedalaşarak hayata gözlerini yumdu. Çukur'da final bölüme Akşın Koçovalı, Kahraman Koçovalı, Selim Koçovalı, İdris Koçovalı, Sena Koçovalı, Nehir, Kemal, Celasun ve Karaca tekrardan geldi. Muhteşem finalle Çukur ekran macerasını tamamladı.

AKILLARDA SORU İŞARET KALDI

Çukur ileri sahneye sarılmadan önce kahve önünde Yamaç, Cumali, Akın ve Salih görüldü. Çukur'la ilgili ayrıca, istediği zaman aynı yerden Çukur 5. sezonda başlayabilir veya Çukur sinema filmi de gelebilir yorumları yapıldı.