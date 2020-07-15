Yamaç paraşütçüleri 15 Temmuz şehitlerini gökyüzünde Türk bayrağı açarak andı - Son Dakika

Erzincan'da yamaç paraşütü pilotları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerini gökyüzünde Türk bayrağı açarak andı.

Üzümlü Spor Kulübü ile Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneğinden 6 yamaç paraşütü pilotu, şehitleri anmak amacıyla kent merkezine 9 kilometre uzaktaki Küçük Çakırman mevkisinde uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 850 metre yükseklikten yapılan atlayışta, 30 dakika havada kalan sporcular, Türk bayrağı açtı.



Yamaç paraşütü pilotu Kübra Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdık. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Paraşütçülerden Eren Varlı da Erzincan semalarında Türk bayrağını dalgalandırdıklarını belirterek, "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, kentte, etkinlikler kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kız ve erkek sporcuların katılımıyla "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu" düzenlendi.