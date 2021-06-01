Üye Girişi
Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz semalarını yeniden renklendirecek - Son Dakika

Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz semalarını yeniden renklendirecek

01.06.2021 11:46
Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz semalarını yeniden renklendirecek, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan kademeli normalleşme kararlarının ardından yeniden adrenalin tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan kademeli normalleşme kararlarının ardından yeniden adrenalin tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste yamaç paraşütüyle adrenalin dolu müthiş bir manzara keyfi yaşatıyor.

Macera tutkunu yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Babadağ'dan yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Babadağ, her yıl uçuş rakamlarını artırarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Kovid-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiği dönemde faaliyetlerine belirli dönemlerde ara veren yamaç paraşütçüleri, "kademeli normalleşme" ile birlikte yeniden Ölüdeniz semalarını süsleyecek.

Uçuşların tedbirlerle yeniden başladığı Babadağ'da normalleşmenin ardından yoğunluk bekleniyor.

"Yamaç paraşütü, bir tecrübe gerektirmiyor"

Yamaç paraşütü firması sahibi Hakan Koral, AA muhabirine, çok sayıda kişiden yamaç paraşütü için rezervasyon talebi aldıklarını söyledi.

Bölgeye yapılan teleferiğin haziranda faaliyete geçeceğini, isteyenlerin Babadağ'a teleferikle ulaşabileceğini dile getiren Koral, "Babadağ, dünyanın en güzel yamaç paraşütü merkezlerinin başında geliyor. Bu kadar profesyonel yamaç paraşütü pilotunun bir arada olduğu başka hiçbir bölge yok. Misafirlerimiz, profesyonel, disiplinli, sertifikalı pilotlar eşliğinde güvenli uçuş yapıyor. Yamaç paraşütü, bir tecrübe gerektirmiyor. Yolcularımız birkaç adım attıktan sonra yaklaşık yarım saat Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını seyrederek sahilimize iniyor." ifadelerini kullandı.

Koral, normalde nisanda başlayan sezonun salgın nedeniyle hazirana sarktığını dile getirdi.

Bölgenin yamaç paraşütü ve aktive merkezi olarak gelecek misafirlere hazır olduğunu vurgulayan Koral, "Haziranda başlayan sezonun ekim, kasım aylarına kadar uzayacağını düşünüyoruz. Turizmciler ve yamaç paraşütü sektörü talebi karşılamaya hazır. Fethiye, ocak ve şubat ayları dışında 10 ay aktiviteye olanak sağlayan eşsiz bir bölge." değerlendirmesini yaptı.

Yamaç paraşütü pilotu İlknur Güngelen de salgın nedeniyle uygulanan tam kapanmanın ardından rezervasyonların yavaş yavaş artmaya başladığını kaydetti.

Babadağ'ın dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi olduğunu vurgulayan Güngelen, "Dünyanın her yerinde buraya uçmak için gelen insanlar var. Dünyadaki en büyük sedir ormanlarına sahibiz ve masmavi bir denizimiz var. Herkesin uçarken bu eşsiz manzarayı tatmasını istiyoruz. Yamaç paraşütü pilotları olarak bu sezona bomba gibi hazırız. Herkesi bekliyoruz." dedi.

"Buraya gelin ve bu sporu yapın"

Yamaç paraşütü pilotu Hasan Dökmetepelioğlu ise bölgenin eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu, denize yakın ve yüksek bir dağdan uçuş yaptıklarını belirtti.

Sosyal medya aracılığıyla Türkiye'de de bölgenin adının anılmaya başladığını anlatan Dökmetepelioğlu, "Bundan 10 yıl önce çok fazla Türk yolcumuz olmuyordu. Şimdi yolcularımızın yarısı Türk. Türk misafirlerimiz eskiden bu spora korkarak bakıyorlardı. 'Benim ayağım yerden kesilmesin.' mantığıyla yaklaşıyorlardı. İnsanlarımız artık yamaç paraşütünün çok tehlikesi bir spor olmadığını gördü. Bu heyecanı yaşayan herkes etrafına bu sporu yapmaları için tavsiyede bulunuyor. Biz de tavsiye ediyoruz. Buraya gelin ve bu sporu yapın." sözlerine yer verdi.

Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz semalarını yeniden renklendirecek
Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz semalarını yeniden renklendirecek
Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz semalarını yeniden renklendirecek
Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz semalarını yeniden renklendirecek
Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz semalarını yeniden renklendirecek

Ölüdeniz, Türkiye, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz semalarını yeniden renklendirecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar

Son Dakika Haberleri
12:31 Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
Mayısta üretici ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 305'lere yükseldi Mayısta üretici ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 305'lere yükseldi         
12:37
Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
12:17
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü         
11:57
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız         
10:23
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu         
20:17
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 12:45:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz semalarını yeniden renklendirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement