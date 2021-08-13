Hasandağı yamaç paraşütü atlama alanından havalanan 15 sporcu, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir için uçtu. 2 saat süren uçuşlarını Niğde 'nin Çukurkuyu Beldesine iniş yaparak tamamlayan sporcular Şehit Ömer Halis Demir 'in mezarını ziyaret ederek dua etti.

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı