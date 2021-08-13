Yamaç paraşütçüleri şehit Ömer Haslidemir'in mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Aksaray'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası kapsamında Hasan Dağı'ndan havalanan sporcular, Niğde'nin Çukurkuyu beldesine iniş yaparak, şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyarette bulundu.

Aksaray Valiliği ve Belediyesi koordinasyonunda Türkiye Hava Sporları Federasyonunca Hasan Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'na katılan 15 paraşütçü, yaklaşık 75 kilometre uçtu.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine iniş yapan sporcular, daha sonra, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Branş Başkanı Abdullah Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasan Dağı'nda Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası düzenlendiğini anımsattı.

Şampiyona kapsamında sporcuların özel ve anlamlı bir uçuş gerçekleştirdiğini söyleyen Kahraman, "Hasan Dağı'ndan havalanan 15 sporcu şehit Ömer Halisdemir anısına uçtu. Yaklaşık 2 saat süren uçuş, Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde tamamlandı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimizi de acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Paraşütçüler şehit Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile bir süre sohbet etti.