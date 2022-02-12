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Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu - Son Dakika

Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu

12.02.2022 14:21

ERZİNCAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yamaç paraşütü sporcuları, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Türk bayraklarıyla uçuş gerçekleştirdi.

ERZİNCAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yamaç paraşütü sporcuları, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Türk bayraklarıyla uçuş gerçekleştirdi.

Yarın, düşman işgalinden kurtarılışının kutlanacağı Erzurum'da yamaç paraşütü sporcuları, gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde buluşan 15 sporcu paraşütlerine bağladıkları Türk bayrakları ile bir süre uçuş yaptı.

Sporcu Emre Aktepe, 'Erzincanlı yamaç paraşütü sporcuları olarak 13 Şubat kurtuluş törenleri kapsamında Türk bayrağını Ergan Dağı Kayak Merkezi semalarında dalgalandırdık. 15 sporcu olarak hepimiz paraşütlerimize bayrak asarak uçuşumuzu gerçekleştirdik. Hem şehitlerimizin anılarını canlandırdık hem de Erzincan Ergan Dağını tüm Türkiye'ye, dünyaya tanıtmaya çalıştık' dedi.

Paraşütçülerden Kübra Cengiz ise, 'Tüm paraşütçü arkadaşlarımızla beraber bayraklarımızı gökyüzünde açtık. Gururlu bir şekilde inişimizi tamamladı. İnerek şehitlerimizin hepsini anmış olduk' diye konuştu.

Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu
Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu
Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu
Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu
Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu

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Kayak Merkezi, Toros Dağları, Erzincan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu - Son Dakika


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