Üye Girişi
Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu - Son Dakika

Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu

12.02.2022 22:32

ERZİNCAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yamaç paraşütü sporcuları, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Türk bayraklarıyla uçuş gerçekleştirdi.

ERZİNCAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yamaç paraşütü sporcuları, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Türk bayraklarıyla uçuş gerçekleştirdi.

Yarın, düşman işgalinden kurtarılışının kutlanacağı Erzurum'da yamaç paraşütü sporcuları, gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde buluşan 15 sporcu paraşütlerine bağladıkları Türk bayrakları ile bir süre uçuş yaptı.

Sporcu Emre Aktepe, 'Erzincanlı yamaç paraşütü sporcuları olarak 13 Şubat kurtuluş törenleri kapsamında Türk bayrağını Ergan Dağı Kayak Merkezi semalarında dalgalandırdık. 15 sporcu olarak hepimiz paraşütlerimize bayrak asarak uçuşumuzu gerçekleştirdik. Hem şehitlerimizin anılarını canlandırdık hem de Erzincan Ergan Dağını tüm Türkiye'ye, dünyaya tanıtmaya çalıştık' dedi.

Paraşütçülerden Kübra Cengiz ise, 'Tüm paraşütçü arkadaşlarımızla beraber bayraklarımızı gökyüzünde açtık. Gururlu bir şekilde inişimizi tamamladı. İnerek şehitlerimizin hepsini anmış olduk' diye konuştu.

Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu
Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu
Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Toros Dağları, Erzincan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 22:40:48. #1.12#
SON DAKİKA: Yamaç paraşütçüleri Türk bayraklarıyla uçtu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement