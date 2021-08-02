Yamaç paraşütçüleri ve paramotor tutkunları gökyüzünü renklendirdi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü ve paramotor uçuşları gökyüzünü renklendirdi. 4 gün boyunca Elbistan semalarını renklendiren yamaç paraşütü pilotları, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar da iki kişilik yamaç paraşütü ile gerçekleştirilen tandem uçuşu ile gökyüzünde süzülmenin heyecanına ortak oldu.

Etrafı irili ufaklı dağlar ve tepelerle çevrili olan Elbistan, son yıllarda yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Kente gelen yamaç paraşütü ve paramotor tutkunları, farklı bir uçuş deneyimi yaşadı.

Antalya, Konya, Kahramanmaraş ve Malatya'daki yamaç paraşütü kulüplerinin yaklaşık 35 sporcusu ile Erzin ve Düziçi ilçelerinden gelen paramotor sporcuları, 4 gün boyunca uçuş gerçekleştirdi. İlçe merkezine kuş uçuşu 11 kilometre uzaklıktaki Hakan Coşkun Yamaç Paraşütü Pisti'nden havalanan yamaç paraşütü pilotları, Ceyhan Nehri'nin yeryüzü ile buluştuğu Pınarbaşı mesire alanına başarılı inişler gerçekleştirdi. Yamaç paraşütçüleri, vatandaşların da bu heyecana ortak olmasını sağladı. Yamaç paraşütü deneyimini yaşamak isteyen özellikle gençler, tandem uçuşları ile adeta gökyüzünde süzülerek dakikalarca hava kaldı. Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği sporcusu Korkut Arslan Akbaş da Elbistan'dan etkinliğe katılım sağladı.

Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş ile Hatay'ın Erzin ilçesi ve Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden gelen paramotor sporcular da lavanta vadisinden havalanarak şehrin semalarında uçuş gerçekleştirdi. Hem yamaç paraşütü hem de paramotor sporcularının uçuşları, festival alanındaki vatandaşlar ve şehirde yaşayanlar tarafından ilgi ile izlendi.

Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş, yaptığı değerlendirmede Elbistan'ın, her iki spor dalının yapılması için en uygun bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Elbistan'da böylesine kapsamlı bir uçuş programının ilk defa yapıldığını hatırlatan Akbaş, yaklaşık 35 sporcunun gökyüzüne renk kattığını dile getirdi.

Türkiye'nin değişik illerindeki adrenalin tutkunlarını bir araya getirdiklerini ifade eden Akbaş, "4 gün boyunca yaklaşık 35 sporcumuzu ağırladık. Birçoğu, bu sporda adından söz ettiren usta isimler. İlçemizin Ekinözü yol kavşağında bulunan ve adını Hakan Coşkun Yamaç Paraşütü Pisti olarak adlandırdığımız tepeden havalanan sporcularımız, Şardağı'nı aşıp 11 kilometre kat ettikten sonra güzelim nehrimiz olan Ceyhan'ın kaynak noktasına iniş yaptılar. Bölgemizin eşsiz manzarası eşliğinde farklı bir uçuş deneyimi yaşadılar. Gerçekleştirdiğimiz uçuşlar, çok keyifli. Görsel şölen sunuyor. Farklı illerden birçok pilot arkadaşımız uçmak için buraya geldiler. Bu da Elbistan'ın tanıtımına önemli katkı sunuyor. Yamaç tutkunu herkesi Elbistan'a bekliyoruz. Bu sporlara özel katkısı ve desteğinden dolayı Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz'e teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Elbistan'da yamaç paraşütü ve paramotor uçuşu yapan sporcular da, bölgenin bu sporlar için çok uygun bir coğrafyaya sahip olduğunun altını çizerek, "10 numara bir uçuş bölgesinde uçmaktan çok keyif aldık. Bizleri burada en iyi şekilde ağırlayan başkanlarımız Mehmet Gürbüz ve Turgut Akbaş'a teşekkür ediyoruz" dediler. - KAHRAMANMARAŞ