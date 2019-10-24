Son Dakika Haberleri: "Yamaç paraşütü dünyanın en güvenli sporları arasında"
Son Dakika Spor 'Yamaç paraşütü dünyanın en güvenli sporları arasında'

"Yamaç paraşütü dünyanın en güvenli sporları arasında"

56 dakika önce

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, yamaç paraşütü sporunun dünyanın en güvenli sporları arasında yer aldığını bildirdi.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, yamaç paraşütü sporunun dünyanın en güvenli sporları arasında yer aldığını bildirdi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, farklı hava koşullarında uçuşa imkan veren dört pistiyle yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan turistler, eşsiz manzaranın yanı sıra pilotların gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketleriyle adrenalin dolu dakikalar geçiriyor.

İlçede 15-20 Ekim'de 20'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne 70 ülkeden bin 200 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da katıldı.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, festival kapsamında yaşanan kazaların "yamaç paraşütünün güvensiz olduğu" algısı yarattığını, kazaların akrobasi pilotlarının hatalarından kaynaklandığını dile getirdi.

Kooperatife bağlı ticari uçuş yapan yaklaşık 300 yamaç paraşütü pilotu bulunduğunu aktaran Akçay, "Babadağ'dan yıllık tandem 200 bin, single da (tek kişilik) 20 bin uçuş yapılıyor. Burada yaşanan kazalar özellikle tekli ve eğitim amaçlı yapılan uçuşlarda oluyor. Dünyanın birçok ülkesinden yamaç paraşütü eğitimi almak için eğitmenleriyle Ölüdeniz'e geliyor. Yamaç paraşütü dünyanın en güvenli sporları arasında." diye konuştu.

Akçay, tatilcilerin yamaç paraşütüyle eşsiz bir deneyim yaşamak için Ölüdeniz'e gelmeleri gerektiğini vurguladı.

Ölüdeniz, Babadağ, Akçay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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