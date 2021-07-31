Yamaç paraşütü ile atlayan sanatçı bin metre yükseklikte şarkı söyledi - Son Dakika

Yamaç paraşütü ile atlayan sanatçı bin metre yükseklikte şarkı söyledi

- Yamaç paraşütü ile atlayan sanatçı bin metre yükseklikte şarkı söyledi Kütahya'nın Simav ilçesinde, Nadarçam mevkisindeki Aksu takeoff'dan yamaç paraşütü ile tandem uçuşu yapan mahalli sanatçı, bin metre yükseklikte şarkı söyledi.

- Yamaç paraşütü ile atlayan sanatçı bin metre yükseklikte şarkı söyledi KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Nadarçam mevkisindeki Aksu takeoff'dan yamaç paraşütü ile tandem uçuşu yapan mahalli sanatçı, bin metre yükseklikte şarkı söyledi. Simav'ın mahalli sanatçılarından İbrahim Avseven, yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut ile bir tandem uçuşu gerçekleştirdi. Bin70 rakımdaki Aksu takeoff'dan gerçekleştirilen atlayış sonrası havada şarkı söyleyen sanatçı Avseven, havada bir çok denemelerin yapıldığını belirterek, müzisyen olarak uçarak şarkı söylediğini, korkarak denediği bu etkinlikten çok memnun kaldığını ifade etti. Yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut, yakın gelecekte, yamaç paraşütü ile havada değişik denemeler yapacaklarını söyledi.

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