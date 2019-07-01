Son Dakika Haberleri: Yamaç paraşütü ile öğrencilere farkındalık eğitimi
Son Dakika Spor Haber

Yamaç paraşütü ile öğrencilere farkındalık eğitimi

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesindeki yaz spor okulları etkinlikleri kapsamında, çocukların yamaç paraşütü ile tanışması için farkındalık eğitimi yapıldı.

Yamaç paraşütü ile öğrencilere farkındalık eğitimi, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesindeki yaz spor okulları etkinlikleri kapsamında, çocukların yamaç paraşütü ile tanışması için farkındalık eğitimi yapıldı. Simav Havacılık Kulübü (SİMHAVK) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Simav Temsilciliği işbirliği ile yapılan etkinliğe 14 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Simav Havacılık Kulübü Başkanı Celal Akbulut, Simav'daki yamaç paraşütüne ilgisi olan tüm öğrencilere eğitim vermeye hazır olduklarını belirterek, yaptıkları farkındalık eğitiminden hiç bir ücret talep etmediklerini ifade etti. Akbulut, "Termal kent Simav'ın tanıtımı için yaptığımız yamaç paraşütü etkinliklerine bir yenisini ekleyerek, öğrencilerimizi yamaç paraşütü ile tanıştırdık. Eynal Kaplıcalarında, iki eğitimcinin kontrolünde yamaç paraşütü hernessindeki öğrencilerimizi 2 metre yükseklikten, yaklaşık 50 metre uçurduk. 10 – 13 yaşları arasındaki 14 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz farkındalık eğitimlerimize, talepleri değerlendirerek devam edeceğiz" dedi.

Yaz okulu etkinlikleri kapsamında, yamaç paraşütü ile tanışan Osmanbey Ortaokulu öğrencileri Hayrunnisa Ersoy (13) ve Furkan Enes Kıratlı (13), yamaç paraşütü ile uçmanın çok zevkli ve heyecanlı olduğunu belirterek, yamaç paraşütü pilotu adayı olduklarını ifade ettiler. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:00 Kaynak: İHA
Kütahya, Simav, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PUBG oynatmayan abisini öldürdü Medel, Copa America performansıyla West Ham'ın dikkatini çekti Juventus, Luca Pellegrini'yi transfer etti Bülent Uygun, Ankaragücü'nün başına geçiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:45:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yamaç paraşütü ile öğrencilere farkındalık eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]