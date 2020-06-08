Yamaç paraşütü ile yere çakılan sporcu yaralandı - Son Dakika

RİZE'de yamaç paraşütü ile beton zemine sert iniş yapan Ömer Yılmaz, yaralandı.

Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor eski Müdürü Ömer Yılmaz, Dağbaşı mevkiinden yamaç paraşütüyle atlayarak sahile inmek istedi. Rüzgarın yön değiştirmesiyle Yılmaz, Çorapçılar Mahallesi'nde bir evin önünde beton zemine sert iniş gerçekleştirdi. İndiği yerde kalan Yılmaz için ev sahipleri sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz'ın vücudunda kırıklar oluştuğu belirlendi.