Yamaç paraşütü kazasında yaralanan İbrahim, kurtarılamadı - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde, yamaç paraşütü yaparken, 20 metre yükseklikten düşüp, ağır yaralanan İbrahim Ayla (29), tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 14 Mart Pazar günü Derik'te meydana geldi. Zeytinpınar Mahallesi'ndeki Erge Baba Tepesi'nden yamaç paraşütüyle havalanan İbrahim Ayla, bir süre sonra kontrolü kaybedip, 20 metre yükseklikten düşerek, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayla, ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan İbrahim Ayla, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.