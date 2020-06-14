Yamaç paraşütü, pandemi sürecinin en çok tercih edilen sporlarından oldu - Son Dakika

Yamaç paraşütü, pandemi sürecinin en çok tercih edilen sporlarından oldu

- Yamaç paraşütü, pandemi sürecinin en çok tercih edilen sporlarından oldu Doğası gereği yakın temasın bulunmadığı yamaç paraşütü sporu, pandemi sürecinde en çok tercih edilen spor dallarınından biri oldu.

- Yamaç paraşütü, pandemi sürecinin en çok tercih edilen sporlarından oldu

İZMİR - Doğası gereği yakın temasın bulunmadığı yamaç paraşütü sporu, pandemi sürecinde en çok tercih edilen spor dallarınından biri oldu.

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada bazı alışkanlıklar yer değiştirdi. Özellikle sosyal mesafe konusunun hayatımıza girmesi, spor alışkanlıklarında da değişikliğe sebep oldu. Doğası gereği sosyal mesafe kuralının otomatik olarak uygulandığı yamaç paraşütü sporu da bu süreçte en çok tercih edilen spor dallarından oldu. Korona virüs sürecinde vatandaşların öğrenmek için eğitimlerine başvurduğu yamaç paraşütü sporu, maceracı yönüyle de ilgi odağı oldu. İzmir Yamaç Paraşütü Okulu eğitmeni Salih Ünlütürk, yılın 12 ayında bu spor için uygun coğrafyada yaşadığımızdan bahsetti. Ünlütürk, korona virüs pandemisi nedeniyle insanların zor zamanlardan geçtiklerini ve sosyal mesafe kuralı gözeterek yapılan spor olduğu için de eğitim başvurularının yoğunlaştığının altını çizdi.

Doğası gereği sosyal mesafe barındıran bir spor dalı

İzmir Yamaç Paraşütü Okulu Eğitmeni Salih Ünlütürk, doğası gereği sosyal mesafe kuralı gözeten bu spor için taleplerin yoğunlaştığını söyledi. Ünlütürk, "Burada yer çalışması dediğimiz tepeden çıkışın simülasyonu olan bir ders yapıyoruz. Öğrencilerimizle burada, yerde, ayakları yerden kesilmeden sürekli kanatlanıp dengede durarak paraşütleri taşımaya çalışıyoruz. Bölgemiz coğrafi açıdan bu spora çok uygun. Yılın 12 ayı boyunca uçuş yapabiliyoruz. Yaz dönemlerinde biraz daha kalabalık oluyor. İnsanlar kışın bu sporun soğuk ve rüzgardan dolayı yapılamadığını düşünüyorlar. Ama bölgemizde 12 ay boyunca bu spor yapılabiliyor. Şimdi pandemiden dolayı insanların canı çok sıkıldı. O yüzden eğitimlerimize rağbet biraz daha fazla. Buraya şu an Manisa'dan, Aydın'dan ve İzmir'den bir çok öğrencimiz katıldı. Dönem dönem Diyarbakır'dan, Mardin'den, Trabzon'dan bile öğrencilerimiz katılıyor. Yurt dışından da katılım oluyor. Pandemi döneminde bazı sporlar yasaklandı. Ama yamaç paraşütü bunlar arasında yer almadı. Yamaç paraşütlerimizin 9-11 metre civarında bir kanat açıklığı var. Bir pilot ile diğer pilot arasında fazla bir mesafe olduğundan dolayı, doğası gereği sosyal mesafe barındıran bir spor dalı. Eğitimlerimizde de bunlara özen gösteriyoruz. O yüzden pandemi döneminde de bu sporumuzda bir sakınca olmadı" diye konuştu.

Korona ile mücadelenin ardından yamaç paraşütü tutkusu

Korona virüs ile mücadelede aktif görev alan Hemşire Fatma Özge Kaya da, normalleşmenin başlamasıyla birlikte yamaç paraşütüne başladığını söyledi. Geçtiğimiz yıl yaşadığı deneyimin ardından bu spora ilgi duyduğunu belirten Kaya, "28 yaşındayım, hemşireyim. Geçen sene Fethiye Babadağ'dan bir uçuş gerçekleştirmiştim. O zamandan beri içimde bir hevesti. Korona virüs sebebiyle yoğun çalışma ortamında bulunduğumuz için fırsat bulamamıştık. Bu ay denk geldi ve başladım. Gayet keyifli ve güzel bir spor. Korona virüs pandemisi sürecinde bir sağlık personeli olarak aktif olarak görev aldım. Bu sporda çok yakın temas yok. Tüm bunlar doğrultusunda bu sporun içerisinde yer almak mutlu ediyor bizi" dedi.

"İnsanlar bu spora başlayınca bırakamıyor"

Yamaç paraşütünün bir tutku olduğunu söyleyen Merve Bahşi ise "Bu bir tutkudur. İnsanlar bu spora başlayınca bırakamıyor. Bir ara verseniz bile yeniden dönüyorsunuz. Kesinlikle hava aşkı bir başka. Cesaretleri varsa tüm herkesi bu spora başlamaları yönde tavsiyede bulunurum. Seçkin hocaların yer aldığı ekibimizin eğitimleri çok iyi. Hocalarımız da çok disiplinli çalışıyorlar. Bu sporda doğadayız, açık alandayız; sporun kendi doğası gereği sosyal mesafe gözetiyoruz. Bu sporu yapmak isteyenler de çekinmeden başlayabilirler" açıklamasında bulundu.

"43 yaşından sonra heves saldım"

43 yaşında bu spora başladığını belirten Özgür Aktaş ise eğitimlerin sürekli olduğu bir spor dalı olduğundan bahsederek, herkese bu sporu tavsiye etti. Aktaş, "43 yaşından sonra bu spora heves saldım. Uzun süredir hayalimdi ama işlerden dolayı fırsat bulamadık. Şimdi hocalarımızın öncülüğünde böyle bir organizasyondan faydalanıp bu spora başladım. Bu spora başlamakla iş bitmiyor çünkü çok riskli bir spor. Sürekli eğitimlerin devam etmesi lazım. Havacılığa meraklı olan herkese bu sporu tavsiye ederim. Sonuçta en ucuz hava aracı yamaç paraşütü" sözlerine yer verdi.

Yamaç paraşütü, pandemi sürecinin en çok tercih edilen sporlarından oldu

Koronavirüs, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 05:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yamaç paraşütü, pandemi sürecinin en çok tercih edilen sporlarından oldu - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü         
17:42
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler         
17:33
Son Dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:30
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder         
17:13
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu         
16:43
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı 20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı         
16:38
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir         
16:13
Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu         
15:55
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi         
15:53
Van'da bir Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı         
15:49
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size         
15:49
Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli         
15:21
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi         
15:12
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti         
14:53
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız         
14:50
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü         
14:35
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı         
14:34
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi         
14:19
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş         
14:19
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı         
14:09
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor         
13:39
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada         
13:29
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi         
13:21
Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı         
13:17
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı         
13:13
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları         
12:54
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı         
12:52
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada         
12:52
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu         
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 17:52:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yamaç paraşütü, pandemi sürecinin en çok tercih edilen sporlarından oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]