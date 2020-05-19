Yamaç paraşütü pilotlarından gökyüzünde Türk bayrağıyla 19 Mayıs kutlaması - KONYA - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yamaç paraşütü pilotları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gökyüzünde Türk bayrağı dalgalandırarak kutladı.

Konya ve Beyşehir Hava Sporları Kulüpleri ile Türk Hava Kurumu (THK) Konya Şubesinin yamaç paraşütü pilotları, etkinlik çerçevesinde atlayışların yapıldığı Yaka Manastır Mesire Alanı'ndaki take-off pistinde bir araya geldi.

Paraşütle atlayış gerçekleştiren pilotların Beyşehir Gölü semalarında Türk bayrağı açması ilgiyle izlenen güzel görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe katılan yamaç paraşütü pilotlarından Ömer Altıparmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'un 101. yılını kutladığını dile getirdi.

Bu anlamlı günde Türk bayrağını Beyşehir semalarında dalgalandırdıklarını belirten Altıparmak, etkinliğin yapılmasına destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'a teşekkür etti.