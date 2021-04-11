Yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, dünya seyahati için Denizli'de karavan inşa ediyor - Son Dakika

Yaz aylarında yamaç paraşütü pilotluğu yapan, kış aylarında motosikletiyle gezen maceraperest Hasan Kaval, hayalini kurduğu dünya seyahati için satın aldığı eski otobüsü Denizli'de karavana dönüştürüyor.

Pamukkale semalarında 30 Mart'ta motosikletiyle yamaç paraşütü uçuşu yapan Hasan Kaval, dünya seyahati için 60 bin liraya bir otobüs satın aldı. Fethiye'den Denizli'ye gelen Kaval, Denizli 3. Sanayi Sitesi'ne çektiği otobüsü, kendi imkanlarıyla karavana dönüştürüyor. Kaval, otobüsün karavana dönüşme sürecine ilişkin videoları, sosyal medyada da paylaşıyor.

Hasan Kaval, AA muhabirine, anne ve babasının aşçı olduğunu, kendisinin de bir süre bu işi yaptığını belirtti. Bir süre sonra farklı bir yol çizmeye karar verdiğini anlatan Kaval, yazları yamaç paraşütü pilotluğu yaparak para kazandığını, kışları ise motosikletiyle Türkiye'yi dolaştığını dile getirdi.

Bugüne kadar birçok farklı şehri görme şansını yakaladığını ancak dünya turunun çocukluk hayali olduğunu belirten Kaval, "Yazları Ölüdeniz'deyim kışları başka yerlere gidiyorum. Onun için benim için en uygun şey karavandı. Denizli sanayisinde satın aldığım eski yolcu otobüsünün içindeki koltukları söktüm. Haftanın 7 günü otobüs içinde çalışıyorum." dedi.

Kaval, yaklaşık 1 ay sonra karavanı tamamlamayı planladığını anlatarak, "Karavanım bittikten sonra ilk olarak Türkiye'yi gezeceğim, daha sonra da dünyaya açılmayı düşünüyorum. O yüzden kendime kendi emeğimle bir karavan yapıyorum. Karavanımın hiçbir şekilde kağıt üzerinde bir planı yok. Tamamen doğaçlama olarak yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük araç kullanmayı sevdiğini ve içerisinde yaşamasının daha kolay olacağını düşündüğünü ifade eden Kaval, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otobüste her şeyi barındırabiliyorsunuz. Bagajı garaj olarak kullanacağım. Motorumu ve paraşütlerimi orada muhafaza edeceğim. Ev konforunda bir karavan yapıyorum. Evinizde ne varsa burada olacak hatta bir teras katı bile planlıyorum. Yazın üzerine çıkıp gün batımını seyredebileceğim. Bu karavanda 4-5 kişi yaşayabilecek. Çocukluk hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Bittiği zaman daha çok mutlu olacağım."

Kaval, ayrıca karavan yapmak isteyenlere de çektiği videolarla yardımcı olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.