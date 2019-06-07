Son Dakika Haberleri: Yamaç paraşütü pilotu iniş sırasında yayaya çarptı
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Yamaç paraşütü pilotu iniş sırasında yayaya çarptı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotunun, iniş yaptığı sırada çarptığı yaya yaralandı.

Yamaç paraşütü pilotu iniş sırasında yayaya çarptı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotunun, iniş yaptığı sırada çarptığı yaya yaralandı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan tekli uçuş yapan Enes Karaduman'ın paraşütü, iniş sırasında palmiye ağacına takıldı. Takılmanın etkisiyle dengesini kaybeden Karaduman, kaldırımda yürüyen Özkan Çona'ya çarptı.
Yere düşerek yaralanan Çona, 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:03 Kaynak: AA
Ölüdeniz Mahallesi, Muğla, Fethiye, Güncel
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