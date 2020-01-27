Yamaç paraşütü pilotu travertenlere düştü - Son Dakika
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Yamaç paraşütü pilotu travertenlere düştü

7 saat önce

Denizli Pamukkale'de yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştiren pilot travertenlere düşerek yaralandı, yanındaki turist olayı yara almadan atlattı.

Yamaç paraşütü pilotu travertenlere düştü, System.String[]

Denizli Pamukkale'de yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştiren pilot travertenlere düşerek yaralandı, yanındaki turist olayı yara almadan atlattı.


Olay Denizli Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan(23) öğle saatlerinde yaklaşık 450 metre yükseklikten Çinli çocuk turist ile çifte atlayış yapmak üzere Dinamit Tepesi'nden çifte atlayış yaptı. İnişe geçtiği sırada hakimiyetini kaybederek yanında ki Çinli turist ile travertenlere düştü. Olayı gören çevredekiler 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık personeli yaralanan Turan'ı tedavi etmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Alınan bilgiye göre Kamil Can Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İsmi öğrenilmeyen Çinli çocuk turisti ise olayı yara almadan atlattı.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:40 Kaynak: İHA
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