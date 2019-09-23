Yamaç paraşütü şampiyonasına rüzgâr damga vurdu

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THFS) iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Final Etabı"nda şampiyonlar belli oldu. Evleşirsiz hava şartları sebebiyle THFS'nin kararıyla uçuşların iptal edildiği final etabında dereceye girenler, daha önceki etaplarda elde ettikleri puanlar üzerinden belirlendi.



Nilüfer'de hafta sonu sporla geçti. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın final etabına ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde, Doğa Sporları Festivali de gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi'nin, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THFS) iş birliğiyle 20-22 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın final etabına bu yıl, olumsuz hava şartları engel oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'ne gelen çok sayıda hava sporları tutkunu, iki gün boyunca esen sert ve ters rüzgar sebebiyle havalanamadı. Yapılan deneme ve değerlendirmeler sonucunda THFS, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Final Etabı'nda yapılması planlanan uçuşları iptal etti. THFS'nin kararıyla şampiyonanın final etabında dereceye girenler, pilotların daha önce Mersin, Burdur ve Hatay'da yapılan etaplarda elde ettikleri puanlar üzerinden belirlendi.



Kupa ve madalyalar Başkan Erdem'den



Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finalinde erkekler kategorisinde İnegöl Belediyespor'dan Kerem Dinçer birinci, Nilüfer Belediyespor'dan Erol Aslantaş ikinci, Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü'nden Ahmet Şimşek üçüncü olmaya hak kazandı.



Kadınlar kategorisinde Nilüfer Belediyespor'un 19 yaşındaki genç sporcusu Aleyna Özel şampiyonluk sevinci yaşarken, Mersin Doğa ve Ekstrem Spor Kulübü'nden Mediha Seven ikinci, İnegöl Belediyespor'dan Elif Güleryüz de üçüncülük elde etti.



Kulüpler sıralamasında birinci İnegöl Belediyespor oldu. Nilüfer Belediyespor'un ikinci olduğu kategoride, Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü de üçüncü sırada yer aldı.



Şampiyonanın ödülleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, THFS Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker ve Genel Sekreteri Mehmet Turhan'ın katıldığı törende sahiplerine verildi.



Dereceye giren tüm sporcuları kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şampiyonaya katılan ve destek veren herkese teşekkür etti. Yarışların hava muhalefeti sebebiyle yapılamamasından dolayı üzgün olduklarını belirten Başkan Erdem, "Ancak öncelikle can güvenliği diyoruz. Uygun hava şartlarında bundan sonraki etapları gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. 2013 yılında hizmete sunduğumuz Fadıllı Havacılık Tesislerimizde yıl boyunca yamaç paraşütü eğitimleri veriliyor. Önümüzdeki dönemde bu tesislerimizi daha iyi hale getirmek ve bu sporu yaygınlaştırmak istiyoruz " şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve THFS Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker ile birlikte dereceye girenlere kupa ve madalyalarını verdi.



Off-road pistinde bisiklet sürdüler



Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde gerçekleştirilen Doğa Sporları Festivali de, iki gün boyunca sporun çeşitli branşlarını Nilüferlilerle buluşturdu. Katılanların, çadır kurarak kamp yapma imkanı da bulduğu festivalde, heyecanlı anlar yaşandı. Festivale katılanlar, tünel oryantiring, paintball hedef atışı sporu yaparken, zorlu off-road pistinde bisiklet sürme keyfi de yaşadı. - BURSA